木棒聯賽／曾仁和提供「秘方」 周彥農球速進化

球速從不到140公里進步到最快144公里，三民高中投手周彥農持續進步，使用學長曾仁和提供的賽前調整「秘方」是其中一項原因，今天扛起木棒聯賽四強戰先發，更以6局壓制大溪高中的表現讓人眼睛一亮。

由於木棒聯賽有隔場投球局數限制，周彥農今天雖然只用69球就投完6局，而且沒有失分，但也不得不退場，總教練張榮勳稱讚，周彥農比起去年最大進步就是不會慌亂，碰到大場面也能好好對付打者，「鎮靜很多」。

周彥農自認開賽還沒進入狀況、球路偏高，但背後守備幫忙化解不少危機，他說：「要感謝隊友守備，教練也提醒要把該丟的位置丟出來，幫助我找回投球節奏。」

高一就打過木棒聯賽，第二年參加的周彥農認為球速也進步不少，從去年不到140公里，到目前最快有144公里，但自己的目標是想要最快150公里、均速145公里。

為了這個目標，周彥農除了接受三民投手教練莊志偉的調整，投起球來更有力量，自己也到處找人問，去年參加中華棒協的潛力培訓營也有不少收穫，還有就是三民畢業的曾仁和去年曾回母校訓練，周彥農從他身上學到賽前的爆發力訓練，對自己的準備幫助很多。