快訊

傳烏克蘭談判成員叛國遭槍殺 官方回應

爭鮮「鮭魚生魚片」即起停賣 網哀嚎：請普亭還我鮭魚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／同日先發扛猿 廖任磊2局失1分、廖乙忠3局無失分

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
廖任磊。 資料照
廖任磊。 資料照

廖氏兄弟檔今天在兩地自辦熱身賽同日先發迎戰樂天桃猿隊，哥哥廖任磊在斗六出賽，擔綱味全龍隊先發投手，投2局失1分，效力中信兄弟隊的弟弟廖乙忠，則在屏東登板投3局、無失分。

猿隊今天兵分兩路，一隊前進斗六與龍隊交手，以3：1收下勝利，一隊在屏東與兄弟上演火力戰，終場以8：9輸球。

廖任磊本季出賽定位尚未確定，近兩場自辦熱身賽都以先發之姿登板，今天在首局因郭永維、陳俊秀的安打串聯丟掉1分，第2局演出三上三下。

廖任磊退場後，龍隊繼續進行隨隊投手測試戰，包括葉國情、羅國華、歐耀宗、賴智垣、林羿豪等人都依序登板，僅賴智垣因梁家榮的陽春砲失血1分；9局上由王玉譜登板，成晉的二壘打為猿隊再添1分。

屏東猿象之戰則打得慘烈，兩隊菜鳥投手都遇到震撼教育，兄弟一度取得4：0領先，但第5局啟用新秀李家成，只投0.2局被敲4安打、1保送，鍾玉成在滿壘時先敲二壘打清壘，林立補上兩分砲；鍾玉成6局上的三壘打再掃回2分打點，單場2支長打貢獻5分打點。

猿隊以8：6進入9局下，賴知頎上場後沒取得出局數，投出保送後被連敲2安打，接續出現暴投、觸身球，兄弟先追平戰局，周思齊補上再見安打。

廖任磊 樂天桃猿

延伸閱讀

綠營屏東縣長決戰初選倒數！ 莊瑞雄鄉鎮座談會 立委好友站台

民進黨屏東縣長初選倒數1個月 周春米宣傳錄音、布條起跑

中職／曹祐齊飆速149公里生涯最佳 葉總不急著拉上一軍

中職／林智勝扛三壘不減火力 敲雙安連兩天貢獻打點

相關新聞

中職／陳琥捎來哈波求職訊息 王建民幫估球衣尺寸2XL

費城人隊球星哈波（Bryce Harper）在封館期間找兼差，跨海向中信兄弟隊招手，沒忘了前隊友王建民；現任兄弟二軍投手...

日職／2台將扛3番 王柏融敲安有打點、吳念庭掃雙安

兩位旅日台將今天都為球隊扛第3棒出賽，火腿隊王柏融首局敲安貢獻1分打點，也是他今天4打席的唯一安打，西武隊吳念庭斬獲雙安...

木棒聯賽／曾仁和提供「秘方」 周彥農球速進化

球速從不到140公里進步到最快144公里，三民高中投手周彥農持續進步，使用學長曾仁和提供的賽前調整「秘方」是其中一項原因...

中職／同日先發扛猿 廖任磊2局失1分、廖乙忠3局無失分

廖氏兄弟檔今天在兩地自辦熱身賽同日先發迎戰樂天桃猿隊，哥哥廖任磊在斗六出賽，擔綱味全龍隊先發投手，投2局失1分，效力中信...

木棒聯賽／洪敏暘二刀流壓陣 教頭看好「打」進職棒

三民高中今天在高中木棒聯賽四強戰以5：2力克大溪高中，後段取消指定打擊將洪敏暘拉去後援是關鍵，總教練張榮勳看好投打「二刀...

木棒聯賽／相隔16年再闖冠軍戰 三民減壓對決王者平鎮

三民高中靠著7局下陳堃益、郭俊麟連續2支二壘打，單局攻下4分逆轉戰局，以5：2擊敗大溪高中，相隔16年再次打進高中木棒聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。