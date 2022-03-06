中職／同日先發扛猿 廖任磊2局失1分、廖乙忠3局無失分

廖氏兄弟檔今天在兩地自辦熱身賽同日先發迎戰樂天桃猿隊，哥哥廖任磊在斗六出賽，擔綱味全龍隊先發投手，投2局失1分，效力中信兄弟隊的弟弟廖乙忠，則在屏東登板投3局、無失分。

猿隊今天兵分兩路，一隊前進斗六與龍隊交手，以3：1收下勝利，一隊在屏東與兄弟上演火力戰，終場以8：9輸球。

廖任磊本季出賽定位尚未確定，近兩場自辦熱身賽都以先發之姿登板，今天在首局因郭永維、陳俊秀的安打串聯丟掉1分，第2局演出三上三下。

廖任磊退場後，龍隊繼續進行隨隊投手測試戰，包括葉國情、羅國華、歐耀宗、賴智垣、林羿豪等人都依序登板，僅賴智垣因梁家榮的陽春砲失血1分；9局上由王玉譜登板，成晉的二壘打為猿隊再添1分。

屏東猿象之戰則打得慘烈，兩隊菜鳥投手都遇到震撼教育，兄弟一度取得4：0領先，但第5局啟用新秀李家成，只投0.2局被敲4安打、1保送，鍾玉成在滿壘時先敲二壘打清壘，林立補上兩分砲；鍾玉成6局上的三壘打再掃回2分打點，單場2支長打貢獻5分打點。

猿隊以8：6進入9局下，賴知頎上場後沒取得出局數，投出保送後被連敲2安打，接續出現暴投、觸身球，兄弟先追平戰局，周思齊補上再見安打。