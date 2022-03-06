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木棒聯賽／洪敏暘二刀流壓陣 教頭看好「打」進職棒

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
110學年度高中木棒聯賽四強戰，三民高中投手洪敏暘。記者蘇志畬／攝影
110學年度高中木棒聯賽四強戰，三民高中投手洪敏暘。記者蘇志畬／攝影

三民高中今天在高中木棒聯賽四強戰以5：2力克大溪高中，後段取消指定打擊將洪敏暘拉去後援是關鍵，總教練張榮勳看好投打「二刀流」的他未來能夠挑戰中職，以打者身分較吃香。

洪敏暘在本屆木棒聯賽48打數敲出20支安打，打擊率4成17，其中有11支是長打，包括1轟，長打率是0.792；投球表現則是4場後援，防禦率1.80，15局被敲7支安打，有多達18次三振，但9次保送也不少。

張榮勳表示，洪敏暘因為球速不錯會想飆球速，今天在9局遇到滿壘危機，也告訴他應該要將團隊放在個人之前，這是一場定輸贏的比賽。

洪敏暘今天雖然後援2.2局無失分，但也被敲4支安打另有1次保送，9局守住自己製造的滿壘危機，他也認為今天表現不好，後段控球不穩，是捕手陳堃益和教練安撫下，才穩定下心情。

三民應屆畢業生中，洪敏暘是最有機會挑戰中職的選手，不過張榮勳認為他的心智還需要再成長，建議他先上大學磨練，洪敏暘自己也說：「會先唸大學，今天才聯賽就這麼緊張。」

未來洪敏暘還是想維持二刀流訓練，他說：「習慣這麼累了，太輕鬆可能不好。」張榮勳評估，洪敏暘的身高不夠，出手點受限，但是爆發力好、揮棒速度快，未來打擊發展應該會優於投球。

中職 球速

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