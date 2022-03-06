木棒聯賽／相隔16年再闖冠軍戰 三民減壓對決王者平鎮

三民高中靠著7局下陳堃益、郭俊麟連續2支二壘打，單局攻下4分逆轉戰局，以5：2擊敗大溪高中，相隔16年再次打進高中木棒聯賽冠軍戰，明天要對上挑戰四連霸的平鎮高中，總教練張榮勳希望能打出一場好比賽。

三民今天在四強戰1局下靠著大溪暴投先得分。7局上大溪靠著簡瑋興、吳誌珈2支1分打點安打，超前為2：1；7局下則是三民由林廷之、鄭昭誠先敲安，大溪換投後，蔡承融先擊出1分打點安打，追平比數，陳堃益、郭俊麟連續2支長打敲回3分，再次要回領先。

張榮勳表示，7局雖然一度落後，但只差1分，相信以自家球員打擊能力不會是很大壓力，也提醒球員不要自己增加壓力，「小朋友有聽進去」。

三民先發投手周彥農投6局無失分，被敲4支安打另有4次三振，接手的吳勝煒0.1局丟掉2分，壓出「二刀流」洪敏暘後援2.2局，被敲4支安打另有2次三振，最後一局守住滿壘危機，晉級冠軍戰。

第9棒林廷之此戰演出3安打猛打賞，加上不錯的腳程，與1棒鄭昭誠成功連線，張榮勳透露，林廷之是北部人，加入三民就是希望有舞台，也鼓勵他好好表現，原本黑豹旗要將他列入名單，但因搞錯名字，「對他很抱歉，木棒聯賽給他機會，他也沒有辜負期待」。

三民高中上一次打進冠軍戰是2006年，當時陣中有著蔣智賢、唐肇廷、黃志祥、洪晨恩等好手，但在冠軍賽以1：2不敵鄭凱文、郭嚴文與林哲瑄率領的南英商工。

然而當年因蔣智賢、黃志祥在畢業前與國外隊伍簽約，違反學聯規定被褫奪亞軍資格，去年球隊打進季軍成為記錄上的隊史最佳成績，今年確定刷新成績，張榮勳表示：「要感謝四個階段碰到的所有隊伍，小朋友一點一點累積經驗，才能打進冠軍戰。」

相較上次打進冠軍戰，三民今年沒有特別突出的球星，不過去年打過季軍的球員不少，張榮勳表示：「能打進冠軍戰也要感謝球員，他們知道今年很有機會，平常訓練時都不會鬆懈。」