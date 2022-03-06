日職／2台將扛3番 王柏融敲安有打點、吳念庭掃雙安

兩位旅日台將今天都為球隊扛第3棒出賽，火腿隊王柏融首局敲安貢獻1分打點，也是他今天4打席的唯一安打，西武隊吳念庭斬獲雙安，狀態不俗。

火腿今天在官辦熱身賽遭遇巨人隊，監督新庄剛志再度以抽獎機決定先發棒次，王柏融擔任第3棒、一壘手。

「抽」出來的打線，在第1局就有攻勢串聯，面對巨人左投今村信貴，郡拓也、萬波中正連續2支二壘打掃回1分，王柏融攻擊偏高滑球也揮出安打，追加1分打點，新庄在場邊看了高舉雙手喝采。

王柏融接下來3打席都無功而返，第3局吞K，第5局面對右投赤星優志，打成二壘方向滾地球出局，第8局面對畠世周，打向二壘的平飛球再度進手套，單場4支1後，目前在官辦熱身賽打擊率1成54。

火腿以4：1擊敗巨人，今川優馬、萬波中正都敲陽春砲。清宮幸太郎原本也在先發名單，但運氣不佳，賽前轉抽獎機抽中代表「銘謝惠顧」的紅球，讓出先發位置，改由郡拓也取代指定打擊位置，清宮直到8局才上場代打，吞下三振。

西武與廣島隊之戰，吳念庭扛第3棒、三壘手，4打數敲出2安打，第6局敲出二壘打，第8局再打穿中間防線，雙安都是從廣島第2任投手九里亞蓮手中敲出，目前在官辦熱身賽打擊率3成64。