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木棒聯賽／關鍵戰高一扛先發 王彥恩看齊陽念希
平鎮高中今天推出高一投手王彥恩在四強戰先發，他知道後興奮得有些失眠，但踏上投手丘後展現大將之風，用6局無失分的表現，幫助球隊以9：0提前在7局擊倒高苑工商。
平鎮在八強戰對上勁敵穀保家商時，同樣推出高一投手陽念希先發。總教練吳柏宏表示：「不論幾年級，只要有能力，就會放在最好的位置。」
王彥恩前一場在3日對玉里高中時登板，先發5局投54球，休息2天後，今天6局僅投65球，被敲3支安打無失分，還有8次三振，在分數進帳下頗有機會完投，教練團考慮體能狀況，讓他退場休息。
王彥恩仍收下第5勝，在本屆木聯也累積了24次三振，兩項數字都是全隊最高，跟同是高一的陽念希有「互相較勁」的意識，王彥恩說兩人會互虧球速，前一場看到他有好表現也想看齊，不過「他球速比較快，有150公里，我146而已」。
平鎮下一場對手將是大溪高中與三民高中勝隊，吳柏宏表示，先發投手會從伍祐城、林詔恩、黃保羅與陽念希中4選1，前三人打算挑戰中職選秀，伍祐城更是首輪熱門，冠軍賽先發機會不小。
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