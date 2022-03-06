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棒球／平鎮二游靠眼神溝通 選秀想不想同隊卻沒默契

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
110學年度高中木棒聯賽，平鎮高中二壘手黃勇傳。記者蘇志畬／攝影
110學年度高中木棒聯賽，平鎮高中二壘手黃勇傳。記者蘇志畬／攝影

平鎮高中出產江坤宇、林靖凱這對優質二游搭檔進入中職，今年也有曾子祐、黃勇傳的組合要挑戰學長的路，兩人默契好到用眼神就能溝通，不過對於職棒要同隊還是不同隊，卻給出不同答案。

帶出前、後兩代二游組合，平鎮高中總教練吳柏宏認為，同年齡來看，江坤宇的活動能力、球感比較好，不過曾子祐、黃勇傳跟學長們一樣會玩球，在守備上的穩定表現也可以帶動隊友。

江坤宇、林靖凱在2018年選秀會上分別在第三輪、第六輪被選中，今年曾子祐、黃勇傳畢業後也要投入選秀，被看好衝擊前兩輪，不過吳柏宏倒是苦笑說：「要找人接棒了。」

曾子祐、黃勇傳在新明國中時期就被培養成搭檔，升上高一雖然一開始游擊有李灝宇卡位，不過曾子祐在高二時把握機會回到游擊，也與黃勇傳培養出「一個眼神就能知道對方想法」的默契。

黃勇傳說：「有時候會感覺到他的眼神，轉過頭去他也真的在看我。」雖然平常房間不是同寢室，但沒事兩人都會混在一起聊天、打鬧，加上訓練時也都固定同組，好默契就這樣培養出來。

曾子祐雖然常被拿來跟同守位的江坤宇比較，但他認為穩定度跟學長有差，「聽說學長在高中的時候幾乎沒失誤，我還是會有。」黃勇傳則認為場上經驗是自己與林靖凱的最大差距。

同年投入選秀，曾子祐希望兩人未來可以同隊，「比較有伴，有一起努力上去的感覺。」不過黃勇傳卻說：「希望不同隊，這樣可以跟他切磋。」聽到曾子祐的想法後，黃勇傳也趕快補充：「能同隊當然也很好。」

110學年度高中木棒聯賽，平鎮高中游擊手曾子祐。記者蘇志畬／攝影
110學年度高中木棒聯賽，平鎮高中游擊手曾子祐。記者蘇志畬／攝影

江坤宇 平鎮高中 選秀

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