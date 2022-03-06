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木棒聯賽／平鎮打擊回溫扣倒高苑 挑戰四連霸M1
平鎮高中的攻擊火力回溫，今天在木棒聯賽四強戰以9：0提前在7局擊倒高苑工商，晉級明天的冠亞軍戰，距離四連霸之路只剩下最後一步，總教練吳柏宏說：「希望繼續保持。」
平鎮今天打線串連度高，首局黃勇傳敲安後，靠著犧牲推進以及田子杰、曾子祐連續2支安打得分；3局也是從黃勇傳先保送上壘，後續3支安打加上戰術配合，打回3分。
5局平鎮是滿壘時陳佳樂選到保送擠回1分，6局先靠對手暴投得分，然後滿壘時「小鋼炮」胡孟智敲出清壘的二壘打，再追加3分，一口氣拉開到提前結束的分差，加上6、7局下高苑都未得分，就以9分差拿下勝利。
吳柏宏表示，今天比較順的地方是，有打者先上壘的時候，都有適時的安打，前面有3分大局，加上後面胡孟智的3分打點安打。
四棒曾子祐八強戰對穀保家商沒敲安，今天有3打數2安打、2打點的表現，吳柏宏表示，曾子祐近期出棒比較猶豫，「雖然壞球比較多，但還是有好球，提醒他一定要把握失投球，出棒更積極，看到好球不要猶豫」。
第三階段平鎮三場比賽攻下13分，進入第四階段目前3戰打下27分，狀況明顯提升，吳柏宏表示：「三階時整隊打擊狀況都不好，四階目前調整算是不錯，剩下一場，繼續保持。」
平鎮去年在木棒聯賽完成三連霸已是史無前例，今年在八強戰擊敗勁敵穀保，如今只剩一場就能將紀錄再推升，但球員的心態是吳柏宏較擔心的地方，「一直提醒球員，最難打的一場已經拿下勝利，接下來把該做的做好」。
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