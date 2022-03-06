日職／加碼抽「銘謝惠顧」 清宮丟先發、王柏融扛一壘

火腿隊監督、「Big Boss」新庄剛志的抽獎機再度出場，這次加碼抽出從板凳出發的倒霉鬼，清宮幸太郎中籤，今天對讀賣巨人隊的官辦熱身賽讓出先發位置，台將王柏融則擔任第3棒、一壘手。

火腿先前已經兩度以日式抽獎機決定棒次，火腿今天在札幌迎戰巨人賽前練習結束後，抽獎機再度出現在休息室內，這次還加入「鬼牌」，轉出紅色球的選手將面臨退出先發打線危機。

新庄賽前透過Instagram貼出影片，公布這位倒霉鬼是誰，清宮轉出紅球，一臉欲哭無淚，隊友們則是幸災樂禍、鼓掌叫好。

清宮因4日剛接種疫苗，昨天休兵一天，今天重返出賽陣容，卻因運氣不好，確定將從板凳出發，DH位置換上郡拓也。

台將王柏融也出現在先發打線上，將擔任第3棒、一壘手，對壘巨人左投今村信貴。