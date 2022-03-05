中職／曹祐齊飆速149公里生涯最佳 葉總不急著拉上一軍

味全龍隊新秀投手曹祐齊今天在自辦熱身賽登板先發，對中信兄弟隊投2局演出「6上6下」，球速更來到生涯新高的149公里，總教練葉君璋看好未來躋身「火球男」之列，但不會急著拉上一軍。

曹祐齊有個球星老爸曹竣崵，進入職棒起就備受關注，前一場練習賽出現3次保送，投不滿1局就因用球數達標退場，今天在斗六球場約3000名觀眾的圍繞下，不僅球速飆到149公里，2局未讓對方上壘，還有2次三振，分別對黃鈞聲、曾頌恩投出。

曹祐齊表示，前一場投完後，葉總跟投手教練都有提醒，重心擺動太大，導致投球不穩，今天就特別注意保持重心穩定，控球也有好的修正。

今天曹祐齊的球速已經突破個人生涯新高，最慢也有144、145公里，他表示，高中階段有一度測到149公里，「但那應該不準」，比較確定的是146公里過去已是個人最快，球速大幅成長，曹祐齊歸功於休賽季期間的重訓，對於強化身體、體能有幫助。

葉君璋則說：「如果保持健康，他要到150公里不是難事。」意思是曹祐齊還是未完成品，「目前應該只有發揮到6、7成，身材沒問題，但力量的運用上還不成熟，是小孩子的力量。」

至於曹祐齊今年是否有機會升上一軍？葉君璋一開始說：「一點機會也沒有。」龍隊今年有空間慢慢培養新秀，希望他有了完整的訓練才上一軍，不過葉君璋也說：「除非是他的表現，有符合我們設定的一些條件。」

曹祐齊自己也不急著上一軍，「先準備好自己，畢竟高中剛上來，要懂得怎麼投完整季、調整好作息，不會急。」父親曹竣崵也有提醒，「他說，保持好身體就好」。