中職／余謙3局好投 林恩宇點出1優點1缺失
中信兄弟隊今天在自辦熱身賽兵分兩路，二軍為主的隊伍到斗六球場迎戰味全龍隊，雖然以1：4輸球，不過先發投手余謙3局無失分的表現，一軍牛棚教練林恩宇稱讚「看到企圖心」，但「如何面對危機」需要再觀察。
余謙今天最快球速有到148公里，狀況調整得不錯，3局投球僅被敲出2支安打，另有2次三振，意外的是用球數精簡，退場後還要到牛棚補齊球數。
不過林恩宇指出，余謙退場後心態有點放鬆，所以在牛棚投起來效率不好，「對投手來說，放鬆後遇到危機，要知道怎麼調整回備戰狀態」。
但就春訓內容來看，林恩宇認為余謙在穩定性上進步不少，「球數落後，也不會慌亂，能夠把好球數要回來。」另一點林恩宇還想看到的，是面對危機的處理，「這場都是在順風下投球，還沒遇到大危機」。
余謙雖然目前球速不錯，但林恩宇說「僅供參考」，他認為現階段來說，還是要看打者怎麼反應，「就算投到150公里，人家打阿達力（確實擊中）那也沒用」。
余謙是2020年兄弟選秀第一指名，去年在一軍先發2場1勝1敗，防禦率7.56，今年在先發輪值已有德保拉、泰迪、鄭凱文、呂彥青等有實際成績的選手卡位，幾乎只剩一席的機會可以爭取。
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