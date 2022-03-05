快訊

黨主席人馬挫敗？ 國民黨常委選舉結果出爐...他衝最高票

54歲美魔女視后突PO病床照 「終於有力氣動」病情曝光

中職／余謙3局好投 林恩宇點出1優點1缺失

聯合報 / 記者蘇志畬／斗六即時報導
中信兄弟隊投手余謙。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊投手余謙。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊今天在自辦熱身賽兵分兩路，二軍為主的隊伍到斗六球場迎戰味全龍隊，雖然以1：4輸球，不過先發投手余謙3局無失分的表現，一軍牛棚教練林恩宇稱讚「看到企圖心」，但「如何面對危機」需要再觀察。

余謙今天最快球速有到148公里，狀況調整得不錯，3局投球僅被敲出2支安打，另有2次三振，意外的是用球數精簡，退場後還要到牛棚補齊球數。

不過林恩宇指出，余謙退場後心態有點放鬆，所以在牛棚投起來效率不好，「對投手來說，放鬆後遇到危機，要知道怎麼調整回備戰狀態」。

但就春訓內容來看，林恩宇認為余謙在穩定性上進步不少，「球數落後，也不會慌亂，能夠把好球數要回來。」另一點林恩宇還想看到的，是面對危機的處理，「這場都是在順風下投球，還沒遇到大危機」。

余謙雖然目前球速不錯，但林恩宇說「僅供參考」，他認為現階段來說，還是要看打者怎麼反應，「就算投到150公里，人家打阿達力（確實擊中）那也沒用」。

余謙是2020年兄弟選秀第一指名，去年在一軍先發2場1勝1敗，防禦率7.56，今年在先發輪值已有德保拉、泰迪、鄭凱文、呂彥青等有實際成績的選手卡位，幾乎只剩一席的機會可以爭取。

余謙 牛棚 中信兄弟

延伸閱讀

中職／龍隊測試7取2 「味全呂彥青」出線機會大

中職／曹祐齊熱身賽2局無失分 本季不會上一軍有原因

中職／余謙催速想贏在起跑點 換局找「主審小艾」諮詢

中職／余謙隊內賽先發2局最快147公里 岳政華敲雙安

相關新聞

中職／丘總首返屏東作戰 申皓瑋熱身賽第2度開轟

中信兄弟隊今天在自辦熱身賽兵分兩路，留守園區的兄弟以9：4擊敗富邦悍將隊，詹子賢首局就敲三分砲，岳政華也持續火燙手感，貢...

中職／王維中、徐若熙牛棚狀況不錯 趕得上官辦熱身賽

味全龍隊兩大王牌投手王維中、徐若熙調整進度「有點慢」，預計下周開始Live BP（實戰投打練習），但官辦熱身賽可進入實戰...

中職／守備「咖啡秀」苦主 周委宏：用錢買經驗

中信兄弟隊今天兵分二路，主力留在中信公益園區對上富邦悍將隊，另一路在斗六球場對上味全龍隊，菜鳥周委宏也迎來第一場熱身賽先...

日職／23球160公里以上 佐佐木朗希5局又賞9K

羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希將163公里變日常，今天在官辦熱身賽繼續飆速，面對軟銀隊先發5局無失分、送出9次三振，23球...

中職／余謙3局好投 林恩宇點出1優點1缺失

中信兄弟隊今天在自辦熱身賽兵分兩路，二軍為主的隊伍到斗六球場迎戰味全龍隊，雖然以1：4輸球，不過先發投手余謙3局無失分的...

中職／龍隊測試7取2 「味全呂彥青」出線機會大

味全龍隊「7取2」的測試選手之爭，目前以劉昱言占上風，今天穿著呂彥青之前在味全龍隊培訓的球衣，造成球迷混淆，不過好表現並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。