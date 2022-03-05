中職／龍隊測試7取2 「味全呂彥青」出線機會大

味全龍隊「7取2」的測試選手之爭，目前以劉昱言占上風，今天穿著呂彥青之前在味全龍隊培訓的球衣，造成球迷混淆，不過好表現並沒有被遮掩，讓總教練葉君璋稱讚，加盟機會「滿大的」。

劉昱言去年季後被樂天桃猿隊釋出，之後加入龍隊測試，今天在對中信兄弟隊的熱身賽上場，中繼1局被敲2支安打、1次三振，沒有失分，葉君璋表示，就目前表現看來，劉昱言是好投手，「他今天均速在145、146公里，變速球也有水準」。

劉昱言表示，去年球季結束後，找到張立帆協助訓練，針對投球機制去修正，對於力量的延續性有幫助，來到味全龍隊參加重訓營的幫助也很大，對於延續棒球路，劉昱言則說：「爭取進來的機會，就等消息吧。」

葉君璋評估，劉昱言有左投優勢，可以幫助到球隊，「目前狀況比他去年任何一場比賽都好。」但葉總也希望看到劉昱言在狀況不好的情境下會有什麼表現。

劉昱言去年將出手點改為側投，少見的投球姿態是一大利器，不過卻也因此封印拿手的變速球，他說：「那時候投起來比較沒有自信。」但到了龍隊後，因為前兩場規定投手只能投直球、變速，他又重新找回圈指變速，這次投起來有信心了。