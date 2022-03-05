快訊

黨主席人馬挫敗？ 國民黨常委選舉結果出爐...他衝最高票

54歲美魔女視后突PO病床照 「終於有力氣動」病情曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／龍隊測試7取2 「味全呂彥青」出線機會大

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
左投劉昱言在味全龍隊測試，春訓熱身賽暫時穿上呂彥青留下的球衣。記者蘇志畬／攝影
左投劉昱言在味全龍隊測試，春訓熱身賽暫時穿上呂彥青留下的球衣。記者蘇志畬／攝影

味全龍隊「7取2」的測試選手之爭，目前以劉昱言占上風，今天穿著呂彥青之前在味全龍隊培訓的球衣，造成球迷混淆，不過好表現並沒有被遮掩，讓總教練葉君璋稱讚，加盟機會「滿大的」。

劉昱言去年季後被樂天桃猿隊釋出，之後加入龍隊測試，今天在對中信兄弟隊的熱身賽上場，中繼1局被敲2支安打、1次三振，沒有失分，葉君璋表示，就目前表現看來，劉昱言是好投手，「他今天均速在145、146公里，變速球也有水準」。

劉昱言表示，去年球季結束後，找到張立帆協助訓練，針對投球機制去修正，對於力量的延續性有幫助，來到味全龍隊參加重訓營的幫助也很大，對於延續棒球路，劉昱言則說：「爭取進來的機會，就等消息吧。」

葉君璋評估，劉昱言有左投優勢，可以幫助到球隊，「目前狀況比他去年任何一場比賽都好。」但葉總也希望看到劉昱言在狀況不好的情境下會有什麼表現。

劉昱言去年將出手點改為側投，少見的投球姿態是一大利器，不過卻也因此封印拿手的變速球，他說：「那時候投起來比較沒有自信。」但到了龍隊後，因為前兩場規定投手只能投直球、變速，他又重新找回圈指變速，這次投起來有信心了。

味全龍 葉君璋 呂彥青

延伸閱讀

中職／曹祐齊熱身賽2局無失分 本季不會上一軍有原因

中職／布里悍6日會合 龍隊三洋投13日前到齊

中職／王維中、徐若熙牛棚狀況不錯 趕得上官辦熱身賽

中職／每天「特調」 林辰勳1小時 葉總：不要漏氣耶

相關新聞

中職／丘總首返屏東作戰 申皓瑋熱身賽第2度開轟

中信兄弟隊今天在自辦熱身賽兵分兩路，留守園區的兄弟以9：4擊敗富邦悍將隊，詹子賢首局就敲三分砲，岳政華也持續火燙手感，貢...

中職／王維中、徐若熙牛棚狀況不錯 趕得上官辦熱身賽

味全龍隊兩大王牌投手王維中、徐若熙調整進度「有點慢」，預計下周開始Live BP（實戰投打練習），但官辦熱身賽可進入實戰...

中職／守備「咖啡秀」苦主 周委宏：用錢買經驗

中信兄弟隊今天兵分二路，主力留在中信公益園區對上富邦悍將隊，另一路在斗六球場對上味全龍隊，菜鳥周委宏也迎來第一場熱身賽先...

日職／23球160公里以上 佐佐木朗希5局又賞9K

羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希將163公里變日常，今天在官辦熱身賽繼續飆速，面對軟銀隊先發5局無失分、送出9次三振，23球...

中職／余謙3局好投 林恩宇點出1優點1缺失

中信兄弟隊今天在自辦熱身賽兵分兩路，二軍為主的隊伍到斗六球場迎戰味全龍隊，雖然以1：4輸球，不過先發投手余謙3局無失分的...

中職／龍隊測試7取2 「味全呂彥青」出線機會大

味全龍隊「7取2」的測試選手之爭，目前以劉昱言占上風，今天穿著呂彥青之前在味全龍隊培訓的球衣，造成球迷混淆，不過好表現並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。