中職／丘總首返屏東作戰 申皓瑋熱身賽第2度開轟

中信兄弟隊今天在自辦熱身賽兵分兩路，留守園區的兄弟以9：4擊敗富邦悍將隊，詹子賢首局就敲三分砲，岳政華也持續火燙手感，貢獻雙安、2分打點；悍將最大亮點為申皓瑋，第3局炸裂三分砲，也是他在今年自辦熱身賽的第2轟。

悍將隊總教練丘昌榮今天領軍前往屏東，造訪前東家，悍將的4分都在第3局進袋，辛元旭安打、王勝偉保送上壘後，申皓瑋敲出三分砲，林益全補上二壘打、帶有1分打點。

悍將由江國豪先發，他在去年10月進行手術解決神經壓迫、骨刺問題，今年尋求投回先發輪值，今天在對外實戰中遭遇難關，一開賽就對岳政華、林書逸連續投出四壞、觸身保送，許基宏的安打先帶有1分打點，詹子賢隨後補上三分砲。

江國豪在第2局又在一出局後出現危機，先保送江坤宇，再被岳政華揮出二壘打、帶有1分打點，接續讓林書逸、陳文杰都打成一壘方向滾地球，未進一步失分。

江國豪先發2局共用42球、失5分，被敲3安打，其中2支是長打，另有3次四死球保送，狀況仍在調整中。

兄弟另一波大局出現在第5局，藍愷青登板後，在2出局後連續讓5棒上壘、丟掉4分，包括岳政華的單場第2支安打、再斬獲1分打點。