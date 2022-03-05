日職／張奕熱身賽後援1局無失分 吳念庭1安2保送

日職西武獅隊台灣好手吳念庭，今天在與廣島鯉魚隊交手的官辦熱身賽中，選到2次保送、敲出1支安打，跑回1分；另一場效力歐力士的張奕，對手是橫濱DeNA，後援1局被敲2支安打，不過沒有掉分。

吳念庭今天先發擔任開路先鋒、擔任一壘手，1局上遭到三振，不過4局上選到保送上壘，最後跑回本壘得1分；6局上擊出二壘方向內野安打；8局上再選到1次保送。總計吳念庭2打數敲出1支安打，選到2次保送。

此戰西武在4局上率先攻下分數，吳念庭選到保送後，鈴木將平敲出二壘安打，形成二、三壘有人，接著森友哉擊出滾地球帶有1分打點；9局上外崎修汰再轟出陽春全壘打，為西武添1分；雖然9局下廣島反攻1分，不過最終西武仍以2比1奪下勝利。

另外一場歐力士猛牛對橫濱DeNA的熱身賽，歐力士隊台灣投手張奕在6局下登板後援，對嶺井博希送出三振之後，再讓牧秀悟擊出高飛球出局，接著被倉本壽彥、知野直人敲安打，一度面臨二、三壘有人危機，不過最後解決掉伊藤裕季也，沒有掉分，最快球速148公里。終場歐力士以12比1奪勝。