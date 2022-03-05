中職／兄弟應援團練習生百人海選 最終結果出爐

中信兄弟隊募集應援團練習生，經過百人海選、初試、複試層層關卡，歷時兩個多月的時間，最終結果在今天出爐，由李昱霖、廖一陽搶下最終兩席練習生資格。

兄弟的應援團練習生募集今天進行總決賽，邀請T1中信特攻籃球隊GM張樹人、Passion Sisters啦啦隊經紀人盧怡榕（小乖）、Passion Sisters 舞蹈總監蘇莉（Suli老師）， 擔任本次評審團，兄弟領隊劉志威也蒞臨現場為8強參賽者提點與鼓勵，希望他們拿出最佳的表現。

8強參賽者各個來勢洶洶，拿出看家本領，經過評審團全面性的考量，選出最後適合人選，由保持穩定表現的李昱霖以及進步神速的黑馬廖一陽入選最終兩席練習生資格。

林詮盛、蔡敬淳的表現也獲得評審的肯定，評為「備選」，將來在兄弟比賽中期待看到4位應援團練習生的精彩表現。