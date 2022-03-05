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中職／守備「咖啡秀」苦主 周委宏：用錢買經驗

聯合報 / 記者蘇志畬／斗六即時報導
中信兄弟游擊手周委宏。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟游擊手周委宏。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊今天兵分二路，主力留在中信公益園區對上富邦悍將隊，另一路在斗六球場對上味全龍隊，菜鳥周委宏也迎來第一場熱身賽先發，擔任游擊手，春訓成為「咖啡秀」苦主的他笑說：「用錢買經驗。」

穀保家商畢業後，周委宏在2021年投入中職選秀，獲得中信兄弟隊第四指名，然而過往熟悉的游擊防區有江坤宇強力卡位，周委宏增加二、三壘位置，他說：「都練，多點機會。」

兄弟春訓時有著「漏球請咖啡」的訓練，周委宏雖然說自己「沒請過幾次」，但想了一想，應該還是隊上請最多次咖啡的人，但也認為確實有助於提升自己的專注度，「用錢買經驗吧」。

進入職棒前，周委宏就將王威晨視為學習目標，也趁著春訓偷偷觀察王威晨，「他在場上有著游刃有餘、自在的感覺」，雖然很好奇學長怎麼辦到的，但他說：「我還沒有勇氣去問。」

第一次的完整春訓，周委宏除了希望增加打擊穩定性外，也能夠強化打擊特色，從慣性拉打往更廣角的打擊調整，「更全面一點」。

中信兄弟 王威晨 穀保家商

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