聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／守備「咖啡秀」苦主 周委宏：用錢買經驗
中信兄弟隊今天兵分二路，主力留在中信公益園區對上富邦悍將隊，另一路在斗六球場對上味全龍隊，菜鳥周委宏也迎來第一場熱身賽先發，擔任游擊手，春訓成為「咖啡秀」苦主的他笑說：「用錢買經驗。」
穀保家商畢業後，周委宏在2021年投入中職選秀，獲得中信兄弟隊第四指名，然而過往熟悉的游擊防區有江坤宇強力卡位，周委宏增加二、三壘位置，他說：「都練，多點機會。」
兄弟春訓時有著「漏球請咖啡」的訓練，周委宏雖然說自己「沒請過幾次」，但想了一想，應該還是隊上請最多次咖啡的人，但也認為確實有助於提升自己的專注度，「用錢買經驗吧」。
進入職棒前，周委宏就將王威晨視為學習目標，也趁著春訓偷偷觀察王威晨，「他在場上有著游刃有餘、自在的感覺」，雖然很好奇學長怎麼辦到的，但他說：「我還沒有勇氣去問。」
第一次的完整春訓，周委宏除了希望增加打擊穩定性外，也能夠強化打擊特色，從慣性拉打往更廣角的打擊調整，「更全面一點」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言