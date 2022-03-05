日職／吳念庭扛首棒3度上壘 跑回西武第1分

西武獅隊今天在官辦熱身賽出戰廣島隊，台將吳念庭擔任先發第一棒、一壘手，4打席3度上壘，有1支內野安打，西武終場以2：1贏球，西武的第1分就是吳念庭保送上壘後跑回的分數。

廣島由大瀨良大地先發，擔綱開路先鋒的吳念庭，以揮空三振揭開此戰序幕，也是他此役唯一無功而返的打席；第4局仍是擔任首位打者，吳念庭選到保送，鈴木將平補上二壘打，攻占二、三壘，森友哉的游擊方向滾地球護送吳念庭跑回分數。

吳念庭接下來2打席面對遠藤淳志，6局敲出內野安打，加上二壘手上本崇司的傳球失誤，一口氣進占二壘，第4打席再選保送。

吳念庭單場3度上壘，目前在3場官辦熱身賽累積7打數敲出2安打，打擊率2成86。

兩隊前8局都只有零星安打，西武1：0領先的局面凍結許久，直到第9局才再有變化，兩隊各添1分，外崎修汰敲出陽春砲，他也是兩隊唯一的雙安打者。