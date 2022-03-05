快訊

高雄夫妻參加旅遊團雙染疫 同遊覽車已4人中鏢「座位圖曝光」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／吳念庭扛首棒3度上壘 跑回西武第1分

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
台將吳念庭熱身賽擔任先發第一棒、一壘手，4打席3度上壘，有1支內野安打。 擷圖自推特
台將吳念庭熱身賽擔任先發第一棒、一壘手，4打席3度上壘，有1支內野安打。 擷圖自推特

西武獅隊今天在官辦熱身賽出戰廣島隊，台將吳念庭擔任先發第一棒、一壘手，4打席3度上壘，有1支內野安打，西武終場以2：1贏球，西武的第1分就是吳念庭保送上壘後跑回的分數。

廣島由大瀨良大地先發，擔綱開路先鋒的吳念庭，以揮空三振揭開此戰序幕，也是他此役唯一無功而返的打席；第4局仍是擔任首位打者，吳念庭選到保送，鈴木將平補上二壘打，攻占二、三壘，森友哉的游擊方向滾地球護送吳念庭跑回分數。

吳念庭接下來2打席面對遠藤淳志，6局敲出內野安打，加上二壘手上本崇司的傳球失誤，一口氣進占二壘，第4打席再選保送。

吳念庭單場3度上壘，目前在3場官辦熱身賽累積7打數敲出2安打，打擊率2成86。

兩隊前8局都只有零星安打，西武1：0領先的局面凍結許久，直到第9局才再有變化，兩隊各添1分，外崎修汰敲出陽春砲，他也是兩隊唯一的雙安打者。

吳念庭 西武獅

延伸閱讀

日職／熱身賽展現得點圈之鬼特色 吳念庭：真是太好了

日職／吳念庭官辦首戰1安1打點 王柏融遭三振

日職／東京巨蛋翻新秀超大LED螢幕 吳念庭成首先體驗台將

日職／吳念庭對羅德2打數掛零 高木涉雙響砲幫西武獲勝

相關新聞

中職／王維中、徐若熙牛棚狀況不錯 趕得上官辦熱身賽

味全龍隊兩大王牌投手王維中、徐若熙調整進度「有點慢」，預計下周開始Live BP（實戰投打練習），但官辦熱身賽可進入實戰...

中職／每天「特調」 林辰勳1小時 葉總：不要漏氣耶

味全龍隊少年捕手林辰勳被寄予厚望，享受到總教練葉君璋「特調」待遇，每天早上盯著訓練一小時，葉總笑說：「不要給我漏氣耶。」...

中職／守備「咖啡秀」苦主 周委宏：用錢買經驗

中信兄弟隊今天兵分二路，主力留在中信公益園區對上富邦悍將隊，另一路在斗六球場對上味全龍隊，菜鳥周委宏也迎來第一場熱身賽先...

日職／23球160公里以上 佐佐木朗希5局又賞9K

羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希將163公里變日常，今天在官辦熱身賽繼續飆速，面對軟銀隊先發5局無失分、送出9次三振，23球...

日職／吳念庭扛首棒3度上壘 跑回西武第1分

西武獅隊今天在官辦熱身賽出戰廣島隊，台將吳念庭擔任先發第一棒、一壘手，4打席3度上壘，有1支內野安打，西武終場以2：1贏...

中職／布里悍6日會合 龍隊三洋投13日前到齊

味全龍隊洋投布里悍預計明天結束隔離、跟球隊會合，今年找來的5名洋將中，只有龍德力預計趕不上開季，三洋投布里悍、鋼龍、伍鐸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。