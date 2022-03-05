日職／23球160公里以上 佐佐木朗希5局又賞9K

羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希將163公里變日常，今天在官辦熱身賽繼續飆速，面對軟銀隊先發5局無失分、送出9次三振，23球160公里以上，最快速球163公里再次追平生涯最速。

此役是佐佐木在今年春訓的第3場實戰，官辦熱身賽則是首度亮相，全場第1球就是160公里，第1局的7顆直球都在160公里以上，第2局、兩出局時面對中村晃的打席，最後用一顆163公里的外角直球讓他揮棒落空吞K，再次追平生涯最速。

佐佐木先發5局只被敲出2安打、無失分，共用65球，其中36球是直球，有23球在160公里以上，最慢直球則是157公里，讓軟銀打者望塵莫及。

佐佐木的前兩場實戰分別在自辦熱身賽遭遇火腿、西武隊，分別繳出2局無失分、3局無失分，今天持續火熱演出，再飆5局的完美壓制，未開季已成最受矚目焦點。