中職／王維中、徐若熙牛棚狀況不錯 趕得上官辦熱身賽
味全龍隊兩大王牌投手王維中、徐若熙調整進度「有點慢」，預計下周開始Live BP（實戰投打練習），但官辦熱身賽可進入實戰，總教練葉君璋也說：「今天牛棚狀況不錯。」
王維中、徐若熙今天進牛棚投球，一人30顆球，被問到狀況如何時，葉君璋轉頭問徐若熙說：「怎麼樣？」徐若熙回答：「不錯。」葉總點點頭說：「他對自己的要求很高，他說不錯就是不錯。」
不過兩人原本預計3月初可以開始Live BP，進度稍為延後，葉君璋說：「是有點慢，但沒慢太多，防護員這邊也希望保險一點，稍微有痠痛就不要勉強。」
加上龍隊近期有球員感染諾羅病毒，徐若熙也中招，多少影響進度，今天在龍隊與中信兄弟隊的熱身賽中，負責在場邊擔任球僮。
葉君璋預計王維中、徐若熙進入Live BP後一到兩次，就可以進入實戰，因此趕上3月19日的官辦熱身賽開打應該沒有問題。
龍隊主力進度略慢的還有一人，捕手吉力吉撈．鞏冠因為足底筋膜炎，近期練習賽未上場，但還是可以正常練習，復原狀況也是越來越好，葉總也說：「我們這隊比較保守一點，希望球員可以延續生涯久一點。」
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