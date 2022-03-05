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中職／每天「特調」 林辰勳1小時 葉總：不要漏氣耶
味全龍隊少年捕手林辰勳被寄予厚望，享受到總教練葉君璋「特調」待遇，每天早上盯著訓練一小時，葉總笑說：「不要給我漏氣耶。」林辰勳也感受到期望的眼光，「不想讓教練失望。」
林辰勳在2020年從穀保家商畢業後，以味全龍隊第三指名之姿加入中職，去年首次升上一軍，留下8打數2安打的成績，同樣捕手出身的葉君璋對他有開季一軍的期待。
林辰勳表示，進來職棒後成長很多，打擊主要是打擊教練協助增加力量，守備都是由葉總親自盯，主要在傳二壘的穩定性、拿球動作等。
加入春訓的第一周，林辰勳每天早上6：20要開始跟著葉總開出的捕手菜單訓練，一小時的過程中都有葉君璋與捕手助理教練王膺鵬「二對一」盯著，後來雖然多了魏全加入，但教練人數也增加到三人，享受高規格待遇。
葉總日前受訪時表示，期待林辰勳今年卡為一軍，林辰勳認為不會造成壓力，「自己要成長，不能留在原地。」訓練時候看到教練也付出一樣的時間，讓他想要做得更好，「他們對你有期待，不想要辜負他們」。
葉君璋也跟他說：「你不要給我漏氣耶。」葉君璋表示，林辰勳是認真的選手，很早來也練很多，接下來就是看之後比賽狀況，「他的接球、擋球、傳球都有一定水準，因為打過國際賽，比賽經驗對他來說也不是大問題，目前就是傳球再加強」。
春訓階段葉君璋對每個環節都盯得緊，之前重訓階段，林辰勳跟隊友5：30就到球場報到，沒想到葉總跑步已經快結束，林辰勳笑說：「他好像不用睡覺。」
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