快訊

高雄今增本土3例確診 為左營自助餐女店員的家人

本土+8為3例男性、5例女性 境外72例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／每天「特調」 林辰勳1小時 葉總：不要漏氣耶

聯合報 / 記者蘇志畬／斗六即時報導
味全龍隊捕手林辰勳（左）。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊捕手林辰勳（左）。記者蘇志畬／攝影

味全龍隊少年捕手林辰勳被寄予厚望，享受到總教練葉君璋「特調」待遇，每天早上盯著訓練一小時，葉總笑說：「不要給我漏氣耶。」林辰勳也感受到期望的眼光，「不想讓教練失望。」

林辰勳在2020年從穀保家商畢業後，以味全龍隊第三指名之姿加入中職，去年首次升上一軍，留下8打數2安打的成績，同樣捕手出身的葉君璋對他有開季一軍的期待。

林辰勳表示，進來職棒後成長很多，打擊主要是打擊教練協助增加力量，守備都是由葉總親自盯，主要在傳二壘的穩定性、拿球動作等。

加入春訓的第一周，林辰勳每天早上6：20要開始跟著葉總開出的捕手菜單訓練，一小時的過程中都有葉君璋與捕手助理教練王膺鵬「二對一」盯著，後來雖然多了魏全加入，但教練人數也增加到三人，享受高規格待遇。

葉總日前受訪時表示，期待林辰勳今年卡為一軍，林辰勳認為不會造成壓力，「自己要成長，不能留在原地。」訓練時候看到教練也付出一樣的時間，讓他想要做得更好，「他們對你有期待，不想要辜負他們」。

葉君璋也跟他說：「你不要給我漏氣耶。」葉君璋表示，林辰勳是認真的選手，很早來也練很多，接下來就是看之後比賽狀況，「他的接球、擋球、傳球都有一定水準，因為打過國際賽，比賽經驗對他來說也不是大問題，目前就是傳球再加強」。

春訓階段葉君璋對每個環節都盯得緊，之前重訓階段，林辰勳跟隊友5：30就到球場報到，沒想到葉總跑步已經快結束，林辰勳笑說：「他好像不用睡覺。」

葉君璋 味全龍 穀保家商

延伸閱讀

中職／林智勝惡補三壘 砲火不減

中職／初登板起未挨轟局數已進前10 徐若熙、豪勁神話誰來破

中職／老牌球星找出路 第六隊不怕星度不足

中職／「現在一壘有智勝」 劉基鴻扛好三壘練球也練心

相關新聞

木棒聯賽／穀保「誤4」 平鎮復仇晉4

平鎮高中與穀保家商的強強相碰，誰贏都不意外，出乎預料的是，平鎮以8：1的分差在7局提前擊倒穀保晉級，110學年度高中木棒...

中職／林智勝惡補三壘 砲火不減

已3年多不曾在比賽中守過三壘，味全龍隊「大師兄」林智勝今年春訓展開「惡補」，昨天在自辦熱身賽以三壘手亮相，火燙打擊手感不...

中職／第6隊效應 高中好手躍躍欲試

台鋼集團即將成立中職第六支球隊，不少高中好手已躍躍欲試，平鎮高中、穀保家商兩校畢業生有望攻占中職季中選秀前兩輪，昨天在高...

中職／「先找回當初感覺」 胡金龍火力升溫敲雙安

統一獅隊今天在台南球場進行第2場隊內賽，進行8局賽事，胡金龍敲出雙安，他透露今天照著節奏去發揮，期望先找回當初比賽感覺；...

中職／官辦熱身賽100%開放 6場臉書、YouTube線上播

中華職棒官辦熱身賽將於19日開打，共計20場賽事，開放100%觀眾進場並採取實聯制售票，預售票將於7日中午11點起全面開...

木棒聯賽／四強出爐！平鎮距離四連霸M2

平鎮高中今天在八強戰以8：1擊敗勁敵穀保家商，距離史無前例的木棒聯賽四連霸只差2場勝利，下一場對手將是連續兩年打進四強的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。