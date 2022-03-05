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日職／6隊最資深「大學長」換人當 火腿平均年齡最嫩

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
旅日球星王柏融效力火腿隊是日職平均年齡最年輕球隊。 截圖自日本火腿官方推特
旅日球星王柏融效力火腿隊是日職平均年齡最年輕球隊。 截圖自日本火腿官方推特

日本職棒將在3月25日開打，日本媒體整理本季12隊排名1號的「大學長」，其中6隊換人、6隊不變，44歲的福留孝介穩坐日職最老現役球員寶座，今年共有10人已滿40歲或將在季中滿40歲。

日本棒球作家宇根夏樹例行在開季前整理各隊年齡分布，6支球隊的最高齡選手換人，其中4隊是因選手引退，2隊則是因為網羅戰力外老將。

西武隊松坂大輔、巨人隊龜井善行、火腿隊鶴岡慎也、羅德隊鳥谷敬都在去年季後退休，由原本陣中排名本土球員第2年長的選手晉升「大學長」，分別是西武內海哲也（39歲），巨人中島宏之（39歲）、火腿金子千尋（38歲）及羅德荻野貴司（36歲）。

另外2隊則是因為陣容異動，樂天隊由川島慶三以38歲成為最年長選手，橫濱隊則是39歲的藤田一也，都是吸收戰力外老將，而橫濱去年無35歲以上選手，1987年次的大和已是最年長選手，藤田一也入隊瞬間將最高齡提升好幾個檔次。

另外6隊最資深「大學長」沒換人，分別是中日隊福留孝介、歐力士隊能見篤史、養樂多隊石川雅規、軟銀隊和田毅、阪神隊糸井嘉男、廣島隊長野久義；非陣中最老球員，但新球季也將達40歲的選手包括內川聖一、青木宣親。

以支配下選手平均年齡來看，火腿的25.17歲為最年輕球隊，羅德以25.97歲居次，也是僅有兩支平均年齡在26歲以下的球隊；前3老球隊分別是樂天（26.74歲）、巨人（26.67歲）、中日（26.58歲）。

羅德 巨人 火腿

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