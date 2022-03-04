中職／「先找回當初感覺」 胡金龍火力升溫敲雙安

統一獅隊今天在台南球場進行第2場隊內賽，進行8局賽事，胡金龍敲出雙安，他透露今天照著節奏去發揮，期望先找回當初比賽感覺；總教練林岳平也認同，感覺胡金龍有慢慢進入節奏，調整速度很快。

胡金龍在兩場隊內賽都擔任第1棒，前役3打數沒有安打，今天火力升溫，從江辰晏、潘威倫手中各敲1支安打。胡金龍說表示，「因為也很久沒有實戰了，昨天是比較積極去打，找出棒的感覺，今天就比較照自己的節奏去發揮，現在先把當初的感覺跟節奏找回來。」

餅總也肯定胡金龍的狀態快速提升中，「確實啦！他調整速度滿快，今天看起來有慢慢在適應，也觀察到他回到以往打擊習性，也許慢慢調到他想要的節奏裡面。」

林岳平也點名捕手林岱安、一壘手施冠宇跟游擊手謝修銓，這兩場隊內賽都打得不錯，其中令他驚艷的是施冠宇，打出去的力道、遠度以及跟球的節奏，是選手裡面較早進入比賽狀態的一位。

紅隊先發1到9棒皆在4局下退場，白隊則有施冠宇、郭阜林、謝修銓、邱智呈、羅暐捷及李丞齡打滿全場。餅總表示，8日起開始的6場自辦熱身賽，同樣會以輪替的方式安排打線，主要是希望所有隊員在3月19日官辦熱身賽前調整到位。

施子謙先發2局、共用35球，沒被敲出安打，只對林子偉投出兩次保送，最快球速142公里。施子謙說：「因為是第一次實戰，就是找到自己好的感覺、好的節奏，享受在當下投球的感覺，盡量不要保送面對打者，現階段就試自己的球種。」

施子謙下一戰將在9日對中信兄弟隊的自辦熱身賽先發，餅總將透過這場比賽觀察施子謙對戰的情況，評估是否有機會搶進先發輪值。