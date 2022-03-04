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木棒聯賽／四強出爐！平鎮距離四連霸M2

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
110學年度木棒聯賽，平鎮高中在八強戰擊敗強敵穀保家商。圖／學生棒球聯盟提供
110學年度木棒聯賽，平鎮高中在八強戰擊敗強敵穀保家商。圖／學生棒球聯盟提供

平鎮高中今天在八強戰以8：1擊敗勁敵穀保家商，距離史無前例的木棒聯賽四連霸只差2場勝利，下一場對手將是連續兩年打進四強的高苑工商，而四強賽另一組合是大溪高中對上三民高中。

平鎮高中在過去三屆木棒聯賽都在冠軍戰擊敗穀保封王，今年雖然在第三階段以1：4敗給穀保，中斷跨屆44連勝，但到了八強戰甜蜜「復仇」，提前7局就以8：1「扣倒」穀保。

穀保在木棒聯賽擁有史上最多的五座冠軍，從2004年木棒聯賽開打以來，僅僅是第三次跌出四強外，上一次是2016年第四階段輸給桃園農工。

另外八強賽事中，高苑工商靠著投手鍾允華8局無失分好投，率隊以4：0擊敗普門中學，連兩年挺進四強，後天將與平鎮爭奪冠軍賽門票。

大溪高中也在左投陳品宏先發8局、11次三振、僅失1分的表現下，以4：1力克台東體中，隊史首次闖進4強。

三民高中則是演出逆轉勝，5局上掌握對手失誤，加上3支安打攻下3分，以3：2擊敗南英商工，連兩年進四強。

穀保家商 平鎮高中 高苑工商

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