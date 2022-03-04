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中職／官辦熱身賽100%開放 6場臉書、YouTube線上播
中華職棒官辦熱身賽將於19日開打，共計20場賽事，開放100%觀眾進場並採取實聯制售票，預售票將於7日中午11點起全面開賣。
今年官辦熱身賽分別安排在斗六、嘉義市、台南及澄清湖棒球場進行，採單一票價販售，平日全票為150元、假日全票200元，利用全家FamiPort購買預售票則有8折優惠，平日預售票120元、假日預售票160元。7日中午11點起，正式於FamiTicket全網購票網與全家便利商店FamiPort開放預購，且於FamiTicket網站購票可使用動滋券。
熱身賽維持進場防疫措施，聯盟也將落實環境清消，打造安全舒適的觀賽環境，讓球迷安心進場看球。聯盟呼籲進場球迷，遵守相關防疫措施，並配合量體溫、手部消毒、勤洗手，開放於固定座位上飲食，可暫時脫下口罩並儘速食用完畢，用餐後應立即戴上口罩，嚴禁邊走邊吃。凡居家隔離、居家檢疫及自主健康管理之民眾請勿購票入場。
官辦熱身賽將由ELEVEN SPORTS提供場場直播服務，另安排6場賽事於CPBL中華職棒官方臉書粉絲團、官方YouTube線上直播，分別是19日味全龍vs.統一獅、20日富邦悍將vs.中信兄弟、22日樂天桃猿vs.味全龍、23日統一獅獅vs.富邦悍將、26日中信兄弟vs.樂天桃猿、28日富邦悍將vs.統一獅。
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