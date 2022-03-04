棒球／平鎮三投拚職棒 有「徐若熙第二」準備挑戰

平鎮高中今年有三名投手伍祐城、黃保羅、林詔恩即將畢業，也打算循學長的路挑戰職棒，投手教練羅健銘預測伍祐城順位最前面，還給予「徐若熙第二」的封號。

平鎮近年來成為青棒強權代表，不少球員畢業後直升職棒，現效力於味全龍隊的徐若熙就是一例，去年中職季中選秀就有5人是平鎮應屆畢業生，若從2019年徐若熙就加入中職起算，也累積到11人。

今年平鎮共有7名好手打算投身職棒，三名投手受到矚目，羅健銘認為各有強項，不過伍祐城的直球速度、尾勁，比較容易受到青睞，「他的直球球質跟徐若熙很像，雖然目前球速不到150公里，但到本壘時還會往上竄，落在打者胸部到腰部不好打」。

另外林詔恩同樣具備先發條件，羅健銘認為另一優勢在於左投，加上該有的變化球都有；180公分的黃保羅是潛力股，目前最快球速148公里，平鎮自己找運動科學測試時出現過150公里，加上控球不錯，具有未來性。

伍祐城今天在高中木棒聯賽八強戰對穀保家商登板，第1球轉播測得150公里，不過現場球探測速是146公里，他以後援身分止住失分危機，投完最後1.2局無失分。

羅健銘表示，伍祐城具有先發能力，只是作為高三生，放在後段在有狀況時登板，對球隊比較有貢獻，若要挑戰職棒，球質跟滑球會是最大優勢，滑球狀況好時可以到138公里，只要控球再加強，未來大有可為。