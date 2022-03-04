快訊

巴基斯坦西北部清真寺遭炸彈攻擊 至少30死、數十人傷

奮勇抗俄成眼中釘 英媒曝烏克蘭總統「靠這點」躲3次暗殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／平鎮三投拚職棒 有「徐若熙第二」準備挑戰

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
平鎮高中三名投手伍祐城（右起）、林詔恩、黃保羅打算挑戰職棒。記者蘇志畬／攝影
平鎮高中三名投手伍祐城（右起）、林詔恩、黃保羅打算挑戰職棒。記者蘇志畬／攝影

平鎮高中今年有三名投手伍祐城、黃保羅、林詔恩即將畢業，也打算循學長的路挑戰職棒，投手教練羅健銘預測伍祐城順位最前面，還給予「徐若熙第二」的封號。

平鎮近年來成為青棒強權代表，不少球員畢業後直升職棒，現效力於味全龍隊的徐若熙就是一例，去年中職季中選秀就有5人是平鎮應屆畢業生，若從2019年徐若熙就加入中職起算，也累積到11人。

今年平鎮共有7名好手打算投身職棒，三名投手受到矚目，羅健銘認為各有強項，不過伍祐城的直球速度、尾勁，比較容易受到青睞，「他的直球球質跟徐若熙很像，雖然目前球速不到150公里，但到本壘時還會往上竄，落在打者胸部到腰部不好打」。

另外林詔恩同樣具備先發條件，羅健銘認為另一優勢在於左投，加上該有的變化球都有；180公分的黃保羅是潛力股，目前最快球速148公里，平鎮自己找運動科學測試時出現過150公里，加上控球不錯，具有未來性。

伍祐城今天在高中木棒聯賽八強戰對穀保家商登板，第1球轉播測得150公里，不過現場球探測速是146公里，他以後援身分止住失分危機，投完最後1.2局無失分。

羅健銘表示，伍祐城具有先發能力，只是作為高三生，放在後段在有狀況時登板，對球隊比較有貢獻，若要挑戰職棒，球質跟滑球會是最大優勢，滑球狀況好時可以到138公里，只要控球再加強，未來大有可為。

平鎮高中 徐若熙 球速

延伸閱讀

木棒聯賽／平鎮擊敗穀保 連6屆闖進4強

木棒聯賽／縮短握棒、把握失誤 平鎮破解林盛恩壓制

木棒聯賽／平鎮扣倒復仇 穀保4失誤付出慘痛代價

木棒聯賽／斬斷平鎮44連勝 穀保林盛恩繳7局8K好投

相關新聞

中職／林智勝扛三壘不減火力 敲雙安連兩天貢獻打點

林智勝本季轉戰味全龍隊，熱身賽展現火燙手感，今天在面對富邦悍將隊之戰3打席敲出2安打，連續兩天都打回龍隊的第1分，扮演老...

木棒聯賽／縮短握棒、把握失誤 平鎮破解林盛恩壓制

「關鍵戰不要輸就好。」平鎮高中在木棒聯賽第三階段輸給穀保家商後，總教練吳柏宏給出的回應，在第四階段落實，這回換平鎮以8：...

棒球／平鎮三投拚職棒 有「徐若熙第二」準備挑戰

平鎮高中今年有三名投手伍祐城、黃保羅、林詔恩即將畢業，也打算循學長的路挑戰職棒，投手教練羅健銘預測伍祐城順位最前面，還給...

中職／官辦熱身賽100%開放 6場臉書、YouTube線上播

中華職棒官辦熱身賽將於19日開打，共計20場賽事，開放100%觀眾進場並採取實聯制售票，預售票將於7日中午11點起全面開...

木棒聯賽／平鎮擊敗穀保 連6屆闖進4強

高中木棒聯賽兩青棒強權平鎮高中、穀保家商在8強提前碰頭，平鎮投手群聯手壓制，加上把握穀保4次守備失誤搶分，以8比1、7局...

木棒聯賽／平鎮扣倒復仇 穀保4失誤付出慘痛代價

110學年度木棒聯賽八強戰在嘉義縣棒球場上演強強相碰，兩支青棒強權提前遭遇，結局有些意外，平鎮高中以8：1在7局提前擊敗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。