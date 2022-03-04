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中職／林智勝扛三壘不減火力 敲雙安連兩天貢獻打點

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
林智勝（31號）。 報系資料照
林智勝（31號）。 報系資料照

林智勝本季轉戰味全龍隊，熱身賽展現火燙手感，今天在面對富邦悍將隊之戰3打席敲出2安打，連續兩天都打回龍隊的第1分，扮演老大哥帶領小龍向前衝；兩隊以6：6進入第9局，兩位菜鳥王苡丞、董子恩分別貢獻1分打點，悍將隊8：6擊敗龍隊，自辦熱身賽2連敗後開胡。

林智勝前一次在三壘出賽已是2018年，今年來到龍隊後，總教練葉君璋賦予他一壘、三壘任務，昨天在首場熱身賽先擔綱指定打擊，今天以三壘手之姿出賽，扛第三棒，3打席敲出2安打、有1分打點。

林智勝首局就在一壘有人時建功，面對先發投手范玉禹，敲出直擊左外野全壘打牆的二壘打，率龍隊先馳得點；第5局在龍隊的攻勢增添材火，面對張耿豪敲出左外野方向安打，形成一、三壘有人局面，龍隊延續攻勢、最終在該局進帳4分。

悍將隊的追擊在第7局上演，葉國情面對前東家壓不住，一登板暴投連連，林哲瑄、范國宸、蔣智賢接連敲安，悍將隊單局攻下4分再次逆轉戰局，龍隊則在7局下由黃柏豪敲出追平安打，兩隊形成6：6。

龍隊9局推出王玉譜，王苡丞的安打帶有1分打點，董子恩續以高飛犧牲打建功，曾峻岳9局下關門以3上3下收工，終場悍將隊就以8：6勝出。

林智勝 曾峻岳

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