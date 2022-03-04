木棒聯賽／平鎮擊敗穀保 連6屆闖進4強

高中木棒聯賽兩青棒強權平鎮高中、穀保家商在8強提前碰頭，平鎮投手群聯手壓制，加上把握穀保4次守備失誤搶分，以8比1、7局拿勝，連6屆闖進4強，挑戰4連霸又前進一步。

台灣青棒兩大強權平鎮高中、穀保家商，此次110學年度高中棒球聯賽（木棒組）很有緣，第3階段碰頭，穀保家商拿勝、提前取得8強門票，平鎮昨天擊敗玉里高中，兩隊今天8強又強碰。

兩隊前2局打完都沒有得分，穀保3局上靠著黃柏叡適時安打先馳得點，平鎮3局下追分，把握穀保單局2次守備失誤，加上2支安打、1次保送，攻下4分、翻轉戰局，4局再靠著柯敬賢二壘打，送回團隊第5分。

平鎮6局再起攻勢，再抓準穀保守備狀況，靠著單局2安、1保送、2次守備失誤，再拿3分、奠定勝基；穀保比賽後半段沒能追分、8強止步，中斷連5年闖進木棒聯賽4強紀錄。

平鎮先發投手陽念希投2.2局失掉1分責失分，中繼投手林詔恩投2.2局無失分、伍祐城後援1.2局無失分，替球隊守住勝利，林詔恩拿下勝投。

平鎮總教練吳柏宏表示，兩隊是熟悉的對手，這場比賽跟上一場交手打起來氛圍不同，兩隊都有壓力，有壓力就容易失誤，今天球員有把握住對手幾次失誤機會，多搶分數；平鎮拿勝晉級4強，6日4強賽將與高苑工商交手。

吳柏宏表示，第3階段打完後回到學校，有針對打擊的部分調整，猜到穀保今天會派出速球派投手林盛恩先發，面對球速快的投手，高中生力量還不夠大，有調整握棒，縮短握棒攻擊、比較有力量，今天收到不錯的效果。