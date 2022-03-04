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木棒聯賽／縮短握棒、把握失誤 平鎮破解林盛恩壓制

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
110學年度高中木棒聯賽八強戰，平鎮高中以8：1在7局提前擊倒穀保家商。記者蘇志畬／攝影
110學年度高中木棒聯賽八強戰，平鎮高中以8：1在7局提前擊倒穀保家商。記者蘇志畬／攝影

「關鍵戰不要輸就好。」平鎮高中在木棒聯賽第三階段輸給穀保家商後，總教練吳柏宏給出的回應，在第四階段落實，這回換平鎮以8：1擊敗穀保，還是7局提前勝利，吳柏宏解釋，關鍵在於有把握對手失誤、修正自家打擊狀況。

第三階段的循環賽雖然輸給穀保，但平鎮仍挺進12強，昨天先擊敗玉里高中，今天八強戰再遇穀保，靠著對手在3局、6局守備上各2次失誤，只用5支安打就演出「扣倒」戲碼。

吳柏宏表示，兩支球隊彼此都很熟悉，也知道這一場會跟前一戰氣氛不同，「贏球才能進四強，兩隊都會有壓力，緊張就容易失誤，這是我們的經驗，也特別提醒球員要把握大局機會，我們有把握住他們幾次失誤」。

前一場平鎮打線遭到林盛恩壓制，在他主投的7局中無法拿下1分，今天卻只用了2.2局就拿下4分，把林盛恩打退場，吳柏宏表示：「大家都知道他們一定會是林盛恩先發，有提醒球員在握把上調整，縮短一點可以有更好的控制、更容易應對直球」。

不過吳柏宏也強調，第三階段時，團隊打擊狀況都有點熄火，所以有針對自家打者進行調整。確實，平鎮在三階雖然有10：1「扣倒」壽山，但是對上穀保、美和合計僅得到3分，四階兩戰合計攻下18分。

平鎮高中 穀保家商

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