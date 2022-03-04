木棒聯賽／平鎮扣倒復仇 穀保4失誤付出慘痛代價

110學年度木棒聯賽八強戰在嘉義縣棒球場上演強強相碰，兩支青棒強權提前遭遇，結局有些意外，平鎮高中以8：1在7局提前擊敗穀保家商，穀保4次守備失誤加上1次捕逸，付出慘痛代價，平鎮繼續朝四連霸之路邁進。

穀保家商先得分，3局上韓碩恆觸身球上壘後，在2出局情況下，穀保劉俊緯、黃柏叡連續兩支安打先馳得點，不過韓碩恆卻也因傷勢無法繼續守三壘。

穀保三壘手換人引發連串效應，3局下三壘、游擊手接連失誤，讓平鎮高中不需安打就追平比數，接下來捕逸跑回超前分，到陳致語內野安打才是平鎮本場首安，田子杰高飛犧牲打、張趙紘敲安各添1分，平鎮3局只用2支安打就攻下4分。

平鎮4局再靠暴投追加1分，6局下穀保守備再出狀況，兩次失誤加上一次保送，讓平鎮在1出局後攻佔滿壘，接著黃勇傳、田子杰安打加上陳致語高飛犧牲打，將跑者全部換成分數，單局3分拉開到7分差，加上7局上穀保未能添分，提前結束比賽。

110學年度高中木棒聯賽八強戰，穀保家商先發投手林盛恩2.2局失4分，不過只有1責失。記者蘇志畬／攝影

穀保火球男林盛恩在第三階段曾以7局無失分的好投，中斷平鎮跨屆44連勝，今天八強賽再先發，卻因守備提前退場，投2.2局失4分，其中只有1分責失，吞下敗投；穀保投手群總計丟掉8分裡，只有2分責失。