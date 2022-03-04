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木棒聯賽／大溪二壘強打汪家毅評價高 打給球探看

中央社 / 嘉義4日電
汪家毅。 報系資料照
汪家毅。 報系資料照

高中木棒聯賽大溪高中隊長「老汪」汪家毅3安2打點、手感燙，率隊以4比1擊敗台東體中、隊史首度闖進4強；汪家毅具長打能力，二壘守備難得發生失誤，此次比賽打給球探看、要拚中職選秀

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強大溪高中今天與台東體中交手，大溪3棒、二壘手汪家毅攻守俱佳，今天單場3安、貢獻2分打點，擔任隊長、用好表現帶領球隊。

大溪總教練鄭錦繁稱讚，汪家毅從國小開始就很穩定，心態老練，打擊能力沒有話說，是陣中強打者，守備也很穩定，「要看到他失誤很難得」。

同在桃園的平鎮高中，今年高三的二壘手黃勇傳、游擊手曾子祐表態要投入中職選秀，兩人的守備突出，也一直是球探關注的焦點，被問起汪家毅的守備與黃勇傳相比如何，鄭錦繁直言：「各有千秋，但速度上可能略不及黃勇傳。」

汪家毅是球隊的心臟，鄭錦繁表示，汪家毅經驗豐富、心態成熟，去年木棒聯賽大溪24強止步，「算是跌了一跤，還好老汪把球隊重新帶起來」，汪家毅也希望木棒聯賽打出好表現、打給球探看，畢業挑戰中職選秀。

中職 選秀 平鎮高中

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