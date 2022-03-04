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日職／新庄剛志揪球迷排先發玩真的 火腿官網票選上架

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
火腿隊監督新庄剛志說到做到，讓球迷票選決定先發9人的構想確定上線！ 截圖自火腿官方推特
火腿隊監督新庄剛志說到做到，讓球迷票選決定先發9人的構想確定上線！ 截圖自火腿官方推特

火腿隊監督新庄剛志說到做到，讓球迷票選決定先發9人的構想，確定將在3月19日面對橫濱隊的比賽上演，火腿官網今天放上票選網址，投票進行至13日截止，屆時就看台將王柏融的人氣，能否幫他卡位先發。

新庄在去年10月上任之初就曾透露，有意參考球迷想法來安排打線，而他也兌現公約，今天火腿官網放上票選網址，邀請球迷一起決定19日在札幌進行的與橫濱熱身賽先發9人。

投手因調整進度問題，不在票選行列，其餘9人將由球迷選票決定，僅票選守備位置、不決定棒次，且限定不能將同一位球員填在複數守備位置「灌票」，想9票都投王柏融是不可行的。

新庄上任以來，將球迷放在重要的位置，他說這次構想除了希望為球迷帶來觀戰樂趣，也希望由球迷選出的陣容，一定要全力以赴，為球迷贏下勝利。

投票結果公布時，新庄、選手都會同場見證。至於期待看到怎樣的先發陣容？新庄表示，他也很好奇球迷會如何調度選手位置，很期待看到票選結果，或許還能從旁觀者的角度看到不同東西。

火腿 王柏融 橫濱

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