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中職／桃園球場引進樂天金鷲同款座椅 包廂包季送廣告

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊公布桃園球場改建第一彈，打造全新「尊猿席ROYAL SEAT」與「團猿席BOX SEAT」。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊公布桃園球場改建第一彈，打造全新「尊猿席ROYAL SEAT」與「團猿席BOX SEAT」。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊公布今年主場改建第一彈，引進日本職棒姊妹隊東北樂天金鷲熱門特色座席，全新「尊猿席ROYAL SEAT」與「團猿席BOX SEAT」，將在桃園球場登場。

「尊猿席ROYAL SEAT」由內野東下A區13排前改建而成，採用與樂天生命球場宮城同款高級舒適獨立座椅，擁有本後視野，近距離欣賞球員英姿，更享有飲料暢飲服務；此席主要規畫為年度專屬座位，售價1席5萬元，歡迎企業購買並洽票務部，部分開放球迷零售體驗，球迷單購價格詳情以票務預售公告為主。

「團猿席BOX SEAT」分別設置於內野一壘側8間及上層看臺8間，共16間，為兼具熱血臨場感與私人舒適空間的全新開放式包廂。

一壘團猿席BOX SEAT位於東下G/H區上排位置，鄰近舞台熱區，打造舒適沙發與沿牆站立桌位。此區提供整季專屬包廂（可容納7人），售價為30萬元（並贈送包廂廣告），部分推出球迷零售方案（購票需一次購足設定人數），球迷單購價格詳情將於票務預售開放時公布。

上層團猿席BOX SEAT位於東西上B/C區前排位置，設有8人席4間與10人席4間。居高臨下的廣闊視野，坐擁露台沙發的悠閒或趴杆盡情吶喊。此區將與主場一般座位門票同步預售，全家便利商店機台及FamiTicket全網購票系統上將顯示為「東西上B1-2/C1-2」區（購票需一次購足設定人數），票價將於預售開放時公布。

樂天桃猿 樂天金鷲

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