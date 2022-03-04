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木棒聯賽／中職第六隊效應 鍾允華增加選秀意願

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
110學年度高中木棒聯賽八強戰，高苑工商先發投手鍾允華。記者蘇志畬／攝影
110學年度高中木棒聯賽八強戰，高苑工商先發投手鍾允華。記者蘇志畬／攝影

中職多了第六隊，效益很快顯現，高苑工商投手鍾允華今天投出生涯代表作，他因此加深挑戰職棒的意願，未來身體狀況、控球準度，會是評估是否投入選秀的條件。

高中木棒聯賽八強戰高苑工商以4：0擊敗勁敵普門中學，鍾允華116球投完8局的表現很關鍵，被敲2支安打，另有5次三振、4次保送，在關鍵戰役拿下勝投，鍾允華感謝教練願意安排自己上場，「讓我曝光、認同我的實力」。

木棒聯賽規定用球數達120球要強制退場，鍾允華表示，如果沒有這個限制，自己很想要拚完封，「因為相信隊友，他們的守備都很好。」

其實鍾允華去年就因受傷、休息了9個多月，木棒聯賽復出後，曾被大溪高中敲出滿貫砲，讓球隊被提前結束比賽，但總教練李來發並未責難，鍾允華也很快調整心態，「不能一直低落下去，不能無法當好投手」。

鍾允華生涯最快球速是147公里，還有變速球、滑球、曲球、伸卡球等多種武器，最有信心是滑球，高三的他要抉擇未來棒球路，投入職棒是一個選項，他也表示，第六隊的出現有提升參加選秀的意願。

不過鍾允華也評估自己傷勢剛好，目前狀況來到受傷前的七、八成左右，加上今天表現看來控球還要加強，若未選秀，就會到大學就讀，繼續提升自己。

選秀 高苑工商 普門中學

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