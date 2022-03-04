中職／江少慶來電推坑續會 悍將頂級會員亞瑟傳奇完售

富邦悍將隊今年家族會員3月1日起開放原有會員優先續辦「亞瑟傳奇」，限量頂級家族會員加開名額至150人，在原有會員優先續辦階段就已完售，悍將球星江少慶、高國輝和張進德也在春訓練球空檔，打電話給亞瑟傳奇資深會員問候，讓球迷接到電話時又驚又喜。

悍將隊自2020年起推出結合全年季票與亞瑟王的限量頂級家族會員「亞瑟傳奇」，獲得球迷熱烈好評，今年除了60場主場例行賽門票外，將可獲得客製電繡家徽球衣（含客製電繡英文姓名及背號）、悍將機能後背包和悍將實戰用品等好禮，並享有悍將APP點數310點、門票折價券、商品優惠券等。

3位球星化身客服人員，打電話給家族會員，江少慶不緊張，但擔心被當成詐騙集團，球迷饒先生接到來電驚呼：「江少慶打給我耶！」江少慶與球迷相約球場頒發單場MVP時相見，江少慶說：「球迷聽起來很開心，聽得出來是關注我的球迷，希望到球場可以和他揮個手，告訴他是我本人和你接這一通電話。」

高國輝打給球迷「霸氣先生」，提到贈品悍將機能後背包很帥時，反被球迷撩：「我覺得沒有你帥耶！」讓高國輝害羞直呼「換我緊張了起來」，不過後續幾位球迷並未接電話，讓高國輝搞笑示範「哲瑄無奈」表情，高國輝說：「換是我也會這樣，我是不接陌生電話的人，所以快遞到我家都很困擾。」

張進德擔任客服人員，與富邦悍將家族會員通電話。圖／富邦悍將隊提供

壓軸登場的是張進德，他和鍾小姐通話時自我介紹「我是進攻號角張進德」，讓鍾小姐驚喜的說「這是感恩活動嗎？」張進德第二通電話打給小球迷乖乖和乖乖爸，一開頭先開玩笑說「這裡是學校輔導處」，小球迷乖乖興奮的在電話裡和偶像說話，還唱了阿德的整首應援曲，讓張進德相當開心。

「亞瑟傳奇」會費為新台幣24888元，會員名額從去年的限額111人增加至150人，自3月1日開放原有會員優先續辦及原家族會員升等申辦後就已經完售。4日起開放原「亞瑟王」優先申辦「2022年亞瑟王家族會員」，優先續會時間到3月6日；7日中午12點起將全面開放加入亞瑟王、藍斯洛騎士與梅林魔法師三大家族，相關詳細資訊，請上富邦悍將官方網站查詢。