木棒聯賽／鍾允華先發8局封鎖 高苑擊敗普門進四強

110學年度高中木棒聯賽八強戰今天開打，高苑工商投手鍾允華繳出傷後復出最佳一役，先發8局無失分的表現，率領球隊以4：0擊敗普門中學，4年內3度打進四強，總教練李來發稱讚選手「很拚」。

高苑先發投手鍾允華一開始用球數偏多，4局就用了80球，沒想到最後用116球投完8局，沒有失分，剛好壓在強制退場的120球用球數之前，被敲2安打，另有5次三振、4次保送。

李來發表示，鍾允華去年在賽事中因轉身接球導致手肘受傷，球隊也讓他休息一年，今天繳出傷癒後最佳表現，「今天關鍵是他的球不好打，前面雖然比較跌跌撞撞，但也逐漸回穩。」

木棒聯賽鍾允華前幾場登板都以調整為主，雖然有被敲全壘打，但李來發表示，也只能鼓勵，「其他選手受傷的時候，告訴他要跳出來，把握機會好好表現。」

高苑打現在1局下靠著3支安打先攻下2分，四棒、捕手潘磊的安打敲回第1分，五棒林耀煌的滾地推進也有1打點；5局下攻勢再起，潘磊在三壘有人時敲出適時安打，再添1分打點；7局下換吳政霖在二壘有人時的中間穿越安打，打回第4分。

110學年度高中木棒聯賽八強戰，高苑工商四棒、捕手潘磊。記者蘇志畬／攝影

110學年度高中木棒聯賽八強戰，高苑工商四棒、捕手潘磊。記者蘇志畬／攝影

潘磊今天4打數2安打、2分打點，不僅在蹲捕上引導投手有功，打擊近況也很好，木棒聯賽累積43打數16支安打，打擊率3成72，李來發也稱讚他是一名穩定的選手。

高苑工商今年雖然陣容不算整齊，又有傷兵狀況，但跌跌撞撞還是連2年打進四強，李來發表示，確實壓力滿大，要打進四強不容易，「選手很拚，才能夠有這樣的表現」。

普門先發投手呂昱廷也以100球投完7局，另有5次三振、2次觸身球，不過被敲8支安打，丟掉4分吞下敗投。