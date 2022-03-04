快訊

高雄快餐店1確診感染源不明 全家228連假曾到花東旅遊

本土確診2例在桃園、高雄 境外62例個案

日職／穿錯鞋的懲罰性調度 新庄剛志將第四棒換代打

聯合新聞網 / 綜合報導
新庄剛志在9局下祭出懲罰性調度撤換第四棒。 截圖自火腿官方推特
新庄剛志在9局下祭出懲罰性調度撤換第四棒。 截圖自火腿官方推特

日職火腿隊昨在官辦熱身賽與養樂多隊1:1戰成平手。「Big Boss」新庄剛志則在9局下做出懲罰性調度撤換第四棒，原因源自今川優馬因在紅土打擊區未依規定穿著釘鞋，讓新庄換上代打田宮裕涼。

火腿主場札幌巨蛋因使用人造草皮所以場地偏硬，對此新庄剛志接受球員在守備時可以穿著釘鞋以外的普通運動鞋，但若在非人工草皮的紅土打擊區仍要依照規定穿著釘鞋，避免受傷。

第九局換人的決定一度讓人一頭霧水，新庄剛志賽後解釋，「今川優馬站上打擊區前腳上還穿著運動鞋，我心想這怎麼可能打出來，所以我立即命令田宮裕涼上去代打，我無法想像如果在有機會向對手說再見的局面，還穿著運動鞋上去打，要是不小心滑倒錯失擊球機會怎麼辦？」

新庄剛志認為只有前西武獅洋砲卡布瑞拉能不受鞋子影響，「因卡布瑞拉上半身強壯有力，所以才能夠穿運動鞋上場打擊。而我替打擊區訂了一項命令，上場打擊前不能穿運動鞋不然很容易發生危險，有可能會滑倒造成腰傷，也許之前今川不曉得，但現在他現在明白了。」

相關新聞

木棒聯賽／鍾允華先發8局封鎖 高苑擊敗普門進四強

110學年度高中木棒聯賽八強戰今天開打，高苑工商投手鍾允華繳出傷後復出最佳一役，先發8局無失分的表現，率領球隊以4：0擊...

木棒聯賽／中職第六隊效應 鍾允華增加選秀意願

中職多了第六隊，效益很快顯現，高苑工商投手鍾允華今天投出生涯代表作，他因此加深挑戰職棒的意願，未來身體狀況、控球準度，會...

日職／穿錯鞋的懲罰性調度 新庄剛志將第四棒換代打

日職火腿隊昨在官辦熱身賽與養樂多隊1:1戰成平手。「Big Boss」新庄剛志則在9局下做出懲罰性調度撤換第四棒，原因源自今川優馬因在紅土打擊區未依規定穿著釘鞋，讓新庄換上代打田宮裕涼。 火腿主

中職／桃園球場引進樂天金鷲同款座椅 包廂包季送廣告

樂天桃猿隊公布今年主場改建第一彈，引進日本職棒姊妹隊東北樂天金鷲熱門特色座席，全新「尊猿席ROYAL SEAT」與「團猿...

中職／江少慶來電推坑續會 悍將頂級會員亞瑟傳奇完售

富邦悍將隊今年家族會員3月1日起開放原有會員優先續辦「亞瑟傳奇」，限量頂級家族會員加開名額至150人，在原有會員優先續辦...

中職／胡金龍解凍後 實戰首亮相

中華職棒聯盟昨天公布五球團季前註冊名單，去年季後成為自由球員的4人，只有樂天桃猿隊陳禹勳在名單中，看不到陳鴻文、林益全、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。