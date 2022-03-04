日職／穿錯鞋的懲罰性調度 新庄剛志將第四棒換代打

日職火腿隊昨在官辦熱身賽與養樂多隊1:1戰成平手。「Big Boss」新庄剛志則在9局下做出懲罰性調度撤換第四棒，原因源自今川優馬因在紅土打擊區未依規定穿著釘鞋，讓新庄換上代打田宮裕涼。

火腿主場札幌巨蛋因使用人造草皮所以場地偏硬，對此新庄剛志接受球員在守備時可以穿著釘鞋以外的普通運動鞋，但若在非人工草皮的紅土打擊區仍要依照規定穿著釘鞋，避免受傷。

第九局換人的決定一度讓人一頭霧水，新庄剛志賽後解釋，「今川優馬站上打擊區前腳上還穿著運動鞋，我心想這怎麼可能打出來，所以我立即命令田宮裕涼上去代打，我無法想像如果在有機會向對手說再見的局面，還穿著運動鞋上去打，要是不小心滑倒錯失擊球機會怎麼辦？」

新庄剛志認為只有前西武獅洋砲卡布瑞拉能不受鞋子影響，「因卡布瑞拉上半身強壯有力，所以才能夠穿運動鞋上場打擊。而我替打擊區訂了一項命令，上場打擊前不能穿運動鞋不然很容易發生危險，有可能會滑倒造成腰傷，也許之前今川不曉得，但現在他現在明白了。」