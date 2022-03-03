日職／王柏融守一壘很棒 打一棒沒敲安

日本職棒火腿隊今天熱身賽打線安排很特別，台灣好手王柏融在對養樂多隊之戰扛起第一棒、一壘手，兩個都不是他熟悉的任務，最終繳出3打數無安打的成績；另一場西武隊台將吳念庭同樣未敲安。

王柏融今天在1局下首打席揮棒不夠果決，敲出投手方向軟弱滾地遭刺殺，接下來3局下遭三振、6局下敲出飛球出局，到8局上守備時被換下場；火腿隊靠著萬波中正扳平比數的陽春砲，與養樂多隊以1：1握手言和。

今年火腿隊在新監督「Big Boss」新庄剛志率領下，在春訓階段出現很多不同嘗試，王柏融在2月8日的自辦熱身賽就當過先發一壘手，但官辦賽事還是第一次，今天守備上不僅沒有失誤，還攔下不少強勁滾地球。

王柏融過去三年在火腿隊例行賽從未守過一壘，主要擔任外野以及指定打擊，至於先發打序則是1到9棒都打過，2020年兩次打先發第1棒，總計8打數2安打。

西武隊今天以0：5敗給巨人隊，在官辦熱身賽吞下2連敗，吳念庭作為先發第七棒、三壘手，前兩打席分別敲出二壘滾地、界外飛球出局，在4局下守備時退場休息，熱身賽兩場總計5打數1安打，打擊率2成整，另有1次保送。