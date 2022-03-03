中職／胡金龍重返註冊名單 轉隊球員共9人

中華職棒聯盟今天公布五隊季前註冊名單，胡金龍重返名單內，只是所屬隊名已經換成統一獅隊，同樣轉隊的林智勝、王勝偉、林威廷、陽耀勳也被列入註冊名單，詹智堯、吳丞哲、江國謙、洪聖欽則是合約所屬。

胡金龍2020年因通訊軟體風波被富邦悍將隊禁止參與球隊活動，去年悍將隊季前註冊名單沒有列在註冊球員，而是列在合約所屬球員，今年季後轉隊到統一，也再次回到註冊名單中。

今年不少球員大風吹，味全龍隊簽下原本在中信兄弟隊的林智勝、富邦悍將隊的林威廷，而富邦悍將隊也將王勝偉、陽耀勳列入註冊名單。

統一獅隊則將原本是樂天桃猿隊的投手吳丞哲、江國謙列入合約所屬球員；富邦悍將隊合約所屬球員中，則有原本是猿隊的詹智堯、洪聖欽。