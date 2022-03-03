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動滋券使用倒數3個月 54萬人未領券、已抵用2.2億元

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
動滋券2.0自去年11月1日開放折抵，200萬份面額新台幣500元的動滋券，有54萬人還未領取。 中央社
動滋券2.0自去年11月1日開放折抵，200萬份面額新台幣500元的動滋券，有54萬人還未領取。 中央社

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，相關防疫措施也逐步放寬，教育部體育署與業者合作，例如大魯閣、雪樂地等多家知名業者，推出動滋券加碼優惠活動。並因應線上消費增長的趨勢，開放中籤者線上消費抵用動滋券，在知名超商或是線上平台都可抵用動滋券消費。

體育署動滋券的效期至今年6月30日止，為鼓勵民眾走出戶外從事運動或親臨場館觀賞球賽，體育署和部分業者推出加碼優惠措施，例如使用動滋券消費享有14家國民運動中心的課程優惠，或是可在打擊練習場以500元動滋券兌換720元代幣，輕鬆練習棒壘球或是開卡丁車，健身工廠提供加入會員優惠，而台中的雪樂地室內滑雪場則可購買優惠套票加贈餐點抵用券。

此外，因應民眾消費習慣的改變，動滋網也新增了API （Application Programming Interface）串接機制，協助業者透過API串接技術，開放中籤者線上消費時抵用動滋券。中籤者可輕鬆在全家FamiTicket全網購票網、7-11超商ibon售票系統、宏碁資訊、拓元、年代等知名線上平台，線上購買球賽門票、運動健身課程及打擊練習場擊球票或游泳池門票等運動票券時，以動滋券做運動。

體育署表示，今年職業球賽相當熱鬧，除有SBL超級籃球聯賽、PLG及T1聯盟三大籃球聯賽外，中華職棒大聯盟新球季更蓄勢待發，2022中職官辦熱身賽即將在3月19日登場，這些受歡迎的職業賽事，亦可持動滋券進場挺運動。

此外，今年動滋券更擴大區域合作與結盟，利用地方在地資源，發展運動觀光，帶動運動產業經濟，提供中籤民眾參與運動觀光遊程之多元消費選擇，以運動帶路，串連景點、產業及文化等，推展在地特色與形塑地方魅力。

截至目前，動滋券抵用金額已超過新台幣2.2億元，相較於109年首次推行的動滋券，民眾抵用於「做運動」、「看比賽」業別業者僅約0.94億元，動滋券2.0已大幅提振受疫情衝擊之核心運動產業。

動滋券效期至今年6月30日止，目前仍有約54萬人尚未領券，體育署提醒中籤民眾別錯過使用期限，趕快持動滋券至動滋網所列合作店家進行消費抵用。

T1聯盟 國民 中職

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