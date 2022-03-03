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木棒聯賽／高苑險勝美和晉8強 4強賽程順延

中央社 / 嘉義3日電
高苑工商。 學生棒球聯盟提供
高苑工商。 學生棒球聯盟提供

高中木棒聯賽第4階段今天開打，高苑工商與美和高中鏖戰至9局，高苑以6比5險勝、連8年闖8強，南英商工則擊敗善化高中晉級8強；配合部分大學招生考試，木棒聯賽4強賽程順延。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段12強賽今天在嘉義開打，高苑工商與美和高中交手，高苑5局打完5比1領先，美和6局一口氣追回4分、扳平比數。

兩隊9局上打完5比5僵持不下，高苑9局下靠著吳政霖、曾冠傑接連安打，蔡明勳代打擊出二壘方向滾地球送回再見分，高苑驚險拿勝晉級。

蔡明勳曾在第1階段對花蓮體中PK戰擊出再見安打，幫助高苑拿下勝利，今天關鍵時刻也有表現，總教練李來發稱讚，「他第2次建功了，這兩次表現都很重要。」

高苑今天團隊敲出12支安打，2到5棒中心打線總計有8支安打，比起前3階段火力增溫不少，李來發說，回去學校調整時有鼓勵球員，「天氣好打擊也回溫了，難能可貴」，今年主力傷兵不少，打起來壓力不小，還好球員有扛住、相當難得。

南英商工今天與同樣來自台南的善化高中交手，投打發揮，以11比2、7局拿勝，晉級8強；南英明天8強將與三民高中交手。

高苑工商明天將與同樣來自高雄的普門中學碰頭，平鎮高中今天擊敗玉里高中、晉級8強，將再度與穀保家商強碰，台東體中今天擊敗東石高中，明天將與大溪高中爭4強門票。

學生棒球運動聯盟今天公告，配合5日台體大及嘉義大學棒球單獨招生考試，為不影響選手考生應試權益，故原訂5日賽事順延一日，4強改至6日舉行，冠軍7日出爐。

棒球 高苑工商

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