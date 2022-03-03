中職／五隊註冊名單公布 4自由球員僅陳禹勳在內

中華職棒聯盟今天公布五球團季前註冊名單，去年季後成為自由球員的4人，只有樂天桃猿隊陳禹勳在名單中，看不到陳鴻文、林益全、官大元的名字。

中職規定各隊需在開季30天前提出註冊名單，人數最多60人、最少46人，今年4月2日開季，各隊在昨天遞交名單，今日聯盟審核完畢公布。

由於目前春訓都還在自辦熱身賽階段，各隊註冊球員人數幾乎都壓底線，中信兄弟、樂天桃猿、富邦悍將隊46人，統一獅、味全龍隊48人，不少球員還列在合約所屬。

這批名單中，去年行使自由球員權利的選手中，陳禹勳已經確定與猿隊簽約，也被放在註冊名單中，不過正隨富邦悍將隊練球的陳鴻文、林益全，以及隨中信兄弟隊練習的官大元，雖然續留原隊的機會大，但都還沒列入名單，可能原因是合約程序尚未完備。

根據中職規定，球隊不需一次註冊完所有的球員，而合約所屬球員也可隨時轉為註冊球員，隔天就可在一軍出賽，8月31日是最後期限。