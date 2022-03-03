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中職／林智勝扛四棒敲第1分 悍將2轟不敵龍隊

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊新加盟球員林智勝（左）。圖／聯合報系資料照
味全龍隊新加盟球員林智勝（左）。圖／聯合報系資料照

味全龍隊今天在首場自辦對外賽對上富邦悍將隊，「大師兄」林智勝扛起第四棒，也敲回全隊第1分，龍隊最終也以11：4拿下勝利。

龍隊在1局下就有攻勢出現，1出局後李凱威先敲安，接著靠推進上二壘，林智勝把握機會敲出左外野一壘安打，送回李凱威，為龍隊先馳得點。

悍將隊四棒也不落人後，蔣智賢在4局上的兩分砲逆轉比數，加上高孝儀在5局上的1分打點二壘打，取得3：2領先。

不過龍隊5局下立刻反擊，4支安打敲回3分，再度要回領先，陳品捷的二壘打成為關鍵，打回2分打點超前比數，自己隨後也靠著暴投回來得分。

龍隊攻勢還沒結束，6局、8局下再各添3分，全場雖然沒有敲出全壘打，但靠著14支安打豪取11分，林智勝3打數1安打，陳品捷3打數2安打，後段替補上場的王順和2打數都是長打，三壘打、二壘打各一支。

悍將隊除了蔣智賢的2分砲外，7局上申皓瑋也有一發陽春砲，不過團隊只有8支安打，包括9局上來代打的王勝偉，敲出一支三壘長打。

林智勝 蔣智賢

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