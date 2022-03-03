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木棒聯賽／東石投手盧孟揚有挑戰職棒條件 黃文博評優缺點

中央社 / 嘉義3日電
盧孟揚。 學生棒球聯盟
盧孟揚。 學生棒球聯盟

高中木棒聯賽第4階段東石高中今天與台東體中交手，派出兩名球速不錯的投手林建宏、盧孟揚登板，但表現不如預期吞敗；黃文博直言球速快也要會玩球，但看好盧孟揚有挑戰職棒條件。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段12強賽今天在嘉義開打，地主東石高中今天迎戰台東體中，派出陣中最好的兩名投手依序登板，先發投手林建宏總計投4.1局被敲5支安打，投出3次三振，失掉3分（2分責失分）。

盧孟揚後援投3.2局，被敲3支安打，投出4次三振，失掉1分責失分；林建宏、盧孟揚最快球速都可投破145公里，今天但卻都沒能壓制對手打線。

東石高中教練黃文博直言，之前比賽都是教練配球，兩名投手都已經高三，也有教練有不同意見，希望放手讓球員配球，但今天看起來、經驗還是不足，「有速度，但重點是要動腦子、要知道怎麼去玩球。」

盧孟揚最快球速可達147公里，黃文博表示，盧孟揚有挑戰職棒的潛力，有爆發力、手腕運用好，球的轉速快，滑球和變速球有不錯的水準。

但黃文博也點出，盧孟揚身體柔軟度不足，加上身材太過單薄，需要練壯一點，不然容易受傷，畢業會不會直接挑戰選秀，要看球員自己決定。

球速 選秀

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