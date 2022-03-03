木棒聯賽／王彥恩好投勝 平鎮8強再碰穀保氛圍不同

高中木棒聯賽第4階段平鎮高中今天與玉里高中交手，平鎮高一先發投手王彥恩5局飆8K、無失分，率隊以10比0、6局拿勝，明天8強將再度與穀保家商碰頭，總教練吳柏宏表示，「氛圍會不同」。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段12強賽今天在嘉義開打，平鎮高中第3階段不敵穀保家商，第4階段從12強打起，穀保家商則以分組第1成績、直晉8強。

平鎮高中今天與玉里高中交手，派出高一投手王彥恩先發，總計用54球投5局，僅被敲出1支安打、投出8次三振，無失分，有效壓制對手打線，林柏佑後援投1局無失分，兩人聯手幫助球隊拿下勝利。

平鎮打線發揮，團隊敲出12支安打，3棒打者田子杰單場3安、另有1次高飛犧牲打，貢獻4分打點，打擊手感最火燙。

平鎮總教練吳柏宏表示，王彥恩雖然才高一，但有經歷過去年底的黑豹旗大賽磨練，「黑豹旗也是一場輸贏的比賽，跟今天的場面一樣，王彥恩從黑豹旗4強過後，狀況一直維持得不錯。」

吳柏宏稱讚王彥恩近期調整狀況，算是投手群中穩定的戰力，今天比賽非贏不可，王彥恩今天先發表現沒有太大的落差，投球的內容也不錯。

明天8強將再度碰上穀保家商，吳柏宏表示，第3階段16強分組賽，每組4隊取3隊晉級，和明天一場定輸贏的比賽臨場調度會不同，相信打起來氛圍也會不一樣。