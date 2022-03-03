木棒聯賽／再見野選驚險晉八強 高苑教頭：非常有壓力

110學年度高中木棒聯賽第四階段今天開打，高苑工商與美和高中打得膠著，前段領先的高苑在6局被追平，但最終靠著再見野手選擇，以6：5驚險勝出，連續8年闖進八強。

高苑與美和第一階段交手時，由美和以4：3勝出，今天兩隊再遭遇，高苑在3局下先進帳分數，靠的是顏翊紘、吳政霖連續2支安打，以及2出局後潘磊的關鍵二壘打送回2分打點。

5局下高苑再添3分，取得5：1領先，不過美和在6局上攻占滿壘後，靠著許子紳、趙永豐接連敲安打進4分，一口氣扳平比數。

平手局面進入9局下，高苑吳政霖、曾冠傑兩支安打加上盜壘成功，攻占一、三壘，四棒賴丁誌因7局一壘衝撞受傷，此時由高一的蔡明勳上場代打，敲出二壘滾地球，美和想傳本壘抓跑者，卻失敗而形成再見野手選擇。

面對辛俊昇、賴丁誌幾名主力相繼受傷，高苑總教練李來發坦言今年打木棒聯賽非常有壓力，還好選手有扛起來，相當難得，手感也隨著天氣好轉而回溫。