木棒聯賽／平鎮扣倒玉里晉級 八強再碰「冤家」穀保

110學年度高中木棒聯賽第四階段今天開打，平鎮高中、高苑工商、台東體中、南英商工都在今天出線、挺進八強，明天平鎮再遇穀保家商，提前遭遇的結果，今年總冠軍賽確定不會再上演平鎮、穀保爭冠戲碼。

平鎮高中今天以10：0在6局提前擊敗玉里高中，1局上平鎮就靠著4安打、2保送串連，攻下4分大局，，讓玉里先發投手陳子昕僅投0.2局就不得不退場。

玉里壓出王牌洪庭文接手，卻也無法阻止平鎮攻勢，總計投4.2局被敲5支安打，丟掉5分（4分責失），洪庭文在6局上退場後，玉里又換了兩名投手才結束該局，但分數已來到提前結束的10分差。

平鎮打線全場敲出12支安打，三棒田子杰3安打、4打點表現最亮眼，曾子祐、張趙紘、胡孟智、陳佳樂也都各敲出2支安打，開路先鋒黃勇傳1打數無安打，不過選到3次保送上壘、跑回3分。

平鎮先發投手王彥恩只用54球就投完5局沒有失分，只被敲出1支安打，另有8次三振、沒有保送，接手的林柏佑投完最後1局，無安打、1次三振、無保送。

另外高苑工商在9局下靠著再見野選以6：5險勝美和高中，原因是一、三壘有人時，高苑蔡明勳敲出二壘滾地，美和想傳本壘沒抓到跑者；另外台東體中在陽益政中繼7.1局無失分好投率領下，4：1擊敗東石高中，南英商工在「台南內戰」以11：2擊敗善化高中。

平鎮高中晉級八強後，將再次對上穀保家商，這兩隊「冤家」在第三階段相遇時，由穀保以4：1帶走勝利，終結平鎮在木棒聯賽的跨屆44連勝，如今八強再相逢，平鎮挑戰四連霸之路遇到強力難關。

木棒聯賽賽程進行微調，3月5日適逢台體大、嘉大棒球單獨招生，為顧及選手考試權益，賽程向後挪移一天，改於3月6日進行四強戰、7日決賽及排名賽，排名賽地點改至台南善化球場。