木棒聯賽／陽益政後援好投 拿下首勝別具意義

台東體中投手陽益政今天提前上班，後援7.1局沒被敲出安打、無失分，率隊以4比1擊敗東石高中、晉級8強，陽益政未開打就做好準備，今天拿下木棒聯賽首勝直言：「很有意義。」

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段（12強賽）今天開打，台東體中與東石高中交手，東體首局就掉分，馬上換上陣中最穩定的投手陽益政接手後援。

陽益政接手化解危機，總計用87球後援投7.1局，沒被敲出安打，投出2次四壞保送、1次觸身球保送，投出6次三振，無失分，凍結對手攻勢，也替球隊保留追分可能性。

台東體中5局攻勢串聯、單局攻下4分，拿勝晉級8強；台東體中總教練陳峰岳表示，陽益政今天表現很關鍵，從第1階段開始狀況就維持得不錯，今天有把局數投到8局，完成教練團交代的任務。

陽益政球速雖然不快，約在135公里左右，但投球位置好、球的轉速不錯，就算丟進好球帶，也多是讓打者打成擦棒球，曲球、變速球有不錯的壓制能力，是教練口中的「搶勝功臣」。

陽益政此次木棒聯賽出賽是陣中投手群最多，但苦等不到勝投，他開玩笑說，「之前有偷哭，表現不差，但一直沒能幫助球隊拿下勝利」，今天這場勝利特別有意義，不僅是個人本屆木棒聯賽首勝，也是球隊晉級8強關鍵勝利。

陽益政表示，今天賽前就有心理準備，先發投手有狀況就接替登板，雖然是關鍵比賽但不會緊張，也沒有特別想什麼，「因為知道一定要贏，還沒開始前就準備好了。」

陽益政先前因為跌倒撞到頸椎，休息了一陣子，去年底傷癒復出，他表示，目前恢復得差不多了，希望可以把肌肉練好，現在投球比較少用到下盤力量，希望可以增加下盤的運用，此次木棒聯賽目標是上場投不要失太多分。