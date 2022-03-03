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木棒聯賽／陳培力致勝安帶士氣 台東體中晉8強

中央社 / 嘉義3日電
110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段（12強賽）3日開打，台東體中比賽前半段落後，5局攻勢串聯搶分，陳培力（右）敲出超前比數二壘打，率隊以4比1擊敗東石高中，連3屆晉級8強。 中央社
110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段（12強賽）3日開打，台東體中比賽前半段落後，5局攻勢串聯搶分，陳培力（右）敲出超前比數二壘打，率隊以4比1擊敗東石高中，連3屆晉級8強。 中央社

高中木棒聯賽第4階段今天開打，台東體中比賽前半段落後，5局攻勢串聯搶分，陳培力敲出超前比數二壘打，率隊以4比1擊敗東石高中拿勝、連3屆晉級8強；陳培力希望用好表現帶領士氣、看齊偶像林智勝

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段（12強賽）今天在嘉義開打，台東體中與地主東石高中交手，台東體中先發投手黃聖凱首局稍微不穩失掉1分。

比賽4局打完台東體中0比1落後，東體5局靠著杜禹鋒二壘打開啟攻勢，林日祥適時安打送回追平分，再靠著失誤、短打推進，陳培力關鍵二壘打，一棒送回2分、翻轉戰局，李宗學二壘打，替球隊多添1分保險分。

台東體中投手陽益政1局2人出局、提前上班，總計用87球投7.1局，沒被敲出安打，投出6次三振、無失分，有效壓制東石打線，替球隊保住反攻機會，也拿下個人本屆木棒聯賽首勝。

總教練陳峰岳表示，今天派出投手黃聖凱先發，主要是觀察東石打者對於左手、變化球類型多的投手掌握度不好，「今天對手打者其實也沒有打好，是投手保送積壘。」

陳峰岳點名後援投手陽益政是搶勝功臣，也提到5局的攻勢很關鍵，陳培力調整狀況不錯，第3階段開始扛中心棒次，今天也扮演稱職中心棒次角色。

陳培力表示，木棒聯賽前兩階段狀況不好，確定晉級後在學校調整時告訴自己需要突破，為後面的比賽做好準備，練習要比人更專注、當下無論做什麼都要全力做。

東石今天派出的兩任投手林建宏、盧孟揚，最快球速都能破145公里，陳培力不怕球快，對打擊很有自信，目前高二、自評高中在打擊力量上進步、也更穩定，守備除了三壘，也可以守外野。

陳培力偶像是今年轉隊效力味全龍隊的林智勝，「他的打擊力量很強、也很活潑」，陳培力也希望能扮演火車頭，用好表現帶起球隊的士氣。

台東體中連3屆晉級8強，陳峰岳表示，上屆是第6名，「希望一年比一年成績好，今年目標4強」。

林智勝 味全龍

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