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中職／悍將前洋投登WBSC官網 迪倫坦言來台打球「很辛苦」

聯合新聞網 / 綜合報導
前富邦悍將洋投迪倫。 聯合報系資料照
前富邦悍將洋投迪倫。 聯合報系資料照

前富邦悍將洋投迪倫近日登上世界棒壘球總會（WBSC）官網，暢談自己浪跡世界各地的棒球生涯，他也談到去年來台效力的過程，直言少了妻子的陪伴，在語言、飲食習慣上都嚴重不服，日子很難熬。

迪倫在去年9月來台加盟富邦，他在一軍出賽3場，拿下1勝0敗，防禦率僅2.38，主投11.1局送出7次三振、3次保送，本季重回墨西哥聯盟老東家維拉克魯茲老鷹隊（El Aguila de Veracruz）。

迪倫在訪問中強調家人的重要性，坦言職業生涯大多都有賴妻子的陪伴，不過去年由於疫情妻子只能回到南非，隻身來台的他身心靈都十分煎熬，「獨自一人的這3個月真的很難熬，除了飲食習慣不同外，語言上的隔閡也很辛苦。

「棒球讓我成為現在的我。」18歲那年，迪倫在披南非國家隊戰袍打世界盃資格賽時被美職水手隊相中，他在小聯盟一待就是8年，不過他始終沒有等到登上大聯盟的機會，最高層級到3A，離開水手後，他還待過秋季聯盟、委內瑞拉聯盟，2018年加入天使，依舊沒能登上大聯盟。盡管如此，迪倫仍未完全放棄這個夢想，他說：「可能我走了幾條不同的路，但最後還是可能登上那個舞台的，就一步一步來，看未來如何發展。」

離開天使後，迪倫再度回到委內瑞拉打球，隨後加盟澳洲職棒伯斯熱火隊，2021年先到墨聯老鷹隊，繳出優異表現後被富邦相中，9月份來台打球，今年初再度重返墨聯老鷹隊懷抱。

委內瑞拉 語言 南非

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