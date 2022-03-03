快訊

哪些國家逆風挺俄羅斯入侵烏克蘭？ 一張地圖秒懂各國立場

郭台銘神預言「2022一定大缺電」 網友高呼：先知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／熱身賽展現得點圈之鬼特色 吳念庭：真是太好了

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
台灣好手吳念庭在8局展現「得點圈之鬼」能力。 截圖自文化放送ライオンズナイター推特
台灣好手吳念庭在8局展現「得點圈之鬼」能力。 截圖自文化放送ライオンズナイター推特

西武隊昨天在官辦熱身賽首戰以2：3輸給巨人隊，台灣好手吳念庭在8局展現「得點圈之鬼」能力，敲出帶有打點的安打，他也說：「有展現出自己的特色真是太好了。」

西武昨天上巨人隊一開始就因岡本和真的2分砲處於劣勢，後續雖然追回1分，但又被中田翔敲出陽春砲，不過8局下兩出局，一、二壘有人局面，吳念庭跳出來表現，將谷岡龍平的144公里速球敲成中外野安打，再把比數拉近。

西武隊最終雖然仍然以1分差落敗，不過全隊選到7次保送，選球能力獲得監督辻發彥的稱讚，「有安打固然很高興，但我更關注現階段球員該做到的事，年輕球員有展現出纏鬥能力，真的很不錯。」

吳念庭則表示，很開心能夠在關鍵的時刻展現出自己的特色，「多少還是會緊張，但是在熱身賽敲出一支安打後就鬆了口氣，接下來會繼續加油。」

西武 吳念庭

延伸閱讀

日職／吳念庭官辦首戰1安1打點 王柏融遭三振

日職／東京巨蛋翻新秀超大LED螢幕 吳念庭成首先體驗台將

日職／吳念庭對羅德2打數掛零 高木涉雙響砲幫西武獲勝

日職／佐佐木朗希3局熱飆7K 吳念庭也是苦主之一

相關新聞

日職／熱身賽展現得點圈之鬼特色 吳念庭：真是太好了

西武隊昨天在官辦熱身賽首戰以2：3輸給巨人隊，台灣好手吳念庭在8局展現「得點圈之鬼」能力，敲出帶有打點的安打，他也說：「...

中職／「老天幫忙」 台鋼當聯盟第6隊

新球隊加入中職第1年就要備妥10億元來「燒」，台鋼集團昨天簽下加盟意向書，確定以「台鋼雄鷹」為名作為第6隊，也承諾經營滿...

中職／台鋼主場選定澄清湖 看好「本夢比」

台鋼集團加盟中職昨踏出第1步，不但簽訂加盟意向書，也已找好高雄澄清湖球場作為主場，即使這個場地過去票房不佳，台鋼公司董事...

日職／吳念庭官辦首戰1安1打點 王柏融遭三振

台灣好手吳念庭在西武隊第一場官辦熱身賽敲安還帶有打點，不過東京巨蛋「開箱」首戰還是由巨人隊守住面子，靠著岡本和真、中田翔...

中職／自辦熱身賽悍將郭俊麟2局失1分 桃猿完封勝出

中職富邦悍將今天在嘉義縣棒球場與樂天桃猿隊進行春訓首場自辦熱身賽，悍將投手郭俊麟先發2局失掉1分，桃猿先發莊昕諺則是演出...

日職／東京巨蛋翻新秀超大LED螢幕 吳念庭成首先體驗台將

日職讀賣巨人主場東京巨蛋，今日完成史上規模最大的整修，現場也揭曉日本球場最大尺寸的電子螢幕，場內消費也引進「無現金化」可以採用臉部辨識的方式付款和入場，整體設備走向高科技化。首場熱身賽將於今日傍晚迎戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。