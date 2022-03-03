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日職／熱身賽展現得點圈之鬼特色 吳念庭：真是太好了
西武隊昨天在官辦熱身賽首戰以2：3輸給巨人隊，台灣好手吳念庭在8局展現「得點圈之鬼」能力，敲出帶有打點的安打，他也說：「有展現出自己的特色真是太好了。」
西武昨天上巨人隊一開始就因岡本和真的2分砲處於劣勢，後續雖然追回1分，但又被中田翔敲出陽春砲，不過8局下兩出局，一、二壘有人局面，吳念庭跳出來表現，將谷岡龍平的144公里速球敲成中外野安打，再把比數拉近。
西武隊最終雖然仍然以1分差落敗，不過全隊選到7次保送，選球能力獲得監督辻發彥的稱讚，「有安打固然很高興，但我更關注現階段球員該做到的事，年輕球員有展現出纏鬥能力，真的很不錯。」
吳念庭則表示，很開心能夠在關鍵的時刻展現出自己的特色，「多少還是會緊張，但是在熱身賽敲出一支安打後就鬆了口氣，接下來會繼續加油。」
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